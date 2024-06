Caminhoneiro sai ileso de grave acidente na PR092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta foi registrado na manhã desta segunda-feira (10) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 270, próximo ao posto de combustíveis Cristo Rei II, acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo em uma curva.

Com a violência do impacto, a cabine do caminhão ficou destruída. Porém, felizmente, o motorista de 24 anos não teve ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A carreta ficou a margem direita da rodovia para quem segue sentido Siqueira Campos, situação que requer atenção redobrada dos motoristas para evitar novos acidentes. O trânsito deve ser interditado no local para remoção do veículo, mas o horário da operação não foi divulgado.