Carro capota após bater em caminhão e idoso fica ferido na PR092

Um homem de 73 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira (05) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um automóvel VW/Gol com placas de Quatiguá e um caminhão com placas de Joaquim Távora. Os dois automóveis transitavam no mesmo sentido da rodovia quando o Gol teria atingido a lateral do caminhão fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e viesse a capotar o veículo.

No veículo, estavam três pessoas, incluindo o idoso que teve ferimentos sendo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento. Já os dois passageiros, um home de 53 anos e uma mulher de 48 não ficaram feridos. O caminhão era conduzido por um jovem de 19 anos que realizou o teste do etilômetro que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis a situação.