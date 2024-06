Passageiro morre após ônibus cair em ribanceira na PR092

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus culminou na morte de um passageiro na noite desta terça-feira (04) na rodovia PR-092 trecho que passa pelo município de Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o coletivo transitava pela rodovia levando passageiros para o município de Cerro Azul quando, na altura do km 48, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira as margens da rodovia. Um dos passageiros contou a equipe da Polícia Rodoviária Estadual que o veículo teria ficado sem freio.

Um jovem de 24 anos morreu vítima do acidente. Seu corpo foi encontrado embaixo do ônibus. Outras quatro pessoas também ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. As equipes do Corpo de Bombeiro e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o resgate dos feridos que foram encaminhados a hospitais da região. Já o corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.