Acidente deixa mulher em estado grave no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (03) deixou duas pessoas feridas na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 09h30 na altura do km 89 da rodovia e envolveu um automóvel VW Gol e um GM Corsa.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o condutor do Corsa transitava sentido ao estado de São Paulo quando acabou perdendo o controle da direção e invadiu a pista contrária batendo de frente com o Gol que seguia no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o motorista do Corsa teve ferimentos leves. Já a mulher de 54 anos que conduzia o Gol teve ferimentos graves. Os dois foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.

Após a colisão, o Corsa pegou fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. O trânsito na rodovia chegou a ser interditado para os trabalhos das equipes de socorro e limpeza da pista.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.