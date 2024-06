Atletas da região fazem bonito e seleção brasileira de futsal avança para as quartas de final

A Seleção Brasileira de Futsal conseguiu a classificação para as quartas de final no Mundial de Futsal sub-17. A equipe conta com o treinador e mais cinco atletas de Wenceslau Braz e Arapoti.

A primeira fase da competição, contou com 12 equipes de diferentes continentes, divididos em três grupos. O Brasil ficou no grupo B, junto aos países do Canadá, Chile e Colômbia. Por tratar-se de uma fase de classificação, todas as equipes se enfrentaram.

Na última segunda-feira (20), a Seleção Brasileira aplicou uma goleada contra a Seleção do Chile, finalizando o jogo com o placar de oito a zero. O próximo jogo aconteceu na última terça-feira (21), contra a Colômbia.

Contra a Colômbia, atual campeã mundial na categoria sub-17, a Seleção Brasileira iniciou bem o jogo, porém, quase no fim do primeiro tempo, a Colômbia abriu o placar. Já no segundo tempo, a Seleção Brasileira voltou para o jogo, tendo várias chances de mudar o placar. Porém, o adversário manteu a postura de campeão mundial e, nos últimos minutos, ampliou o placar para dois a zero, finalizando assim o jogo.

Na última quarta-feira (22), foi realizada a última disputa da Seleção Brasileira na primeira fase da competição, enfrentando a Seleção do Canadá. Este jogo, poderia classificar a seleção para as quartas de final, pois caso ganhasse, ficaria em segundo lugar do seu grupo.

Por fim, a Seleção Brasileira venceu a equipe do Canadá em um placar final de seis a quatro. Com esse resultado, o Brasil avançou para as quartas de final do Mundial de Futsal sub-17 e na próxima sexta-feira (24), enfrenta a equipe do México a partir das 16h30.

Além da Seleção Brasileira, as equipes que se classificaram para as quartas de final da competição são Catalunha, Paraguai, Colômbia, Equador, Uruguai e Bolívia. Portanto, o chaveamento das quartas de finais ficou, Brasil contra Mexico, Catalunha contra Equador, Paraguai contra Uruguai e Colômbia contra Bolívia.

A Folha conversou com o técnico Fabiano Ferreira, que falou sobre a importância do resultado obtido nesta primeira fase da competição. “Para nós, foi um resultado importantíssimo, pois caímos em um dos grupos mais fortes da competição. A Colômbia, atual campeã, estreou com uma goleada, e o jogo contra o Canadá foi dificílimo, pois, tanto eles quanto nós, precisavam ganhar para se classificar, mas graças ao trabalho realizado com toda a equipe, conseguimos a classificação”, enfatiza Fabiano.

Para esta edição do torneio, a seleção contou com três atletas de Wenceslau Braz e dois de Arapoti, além do técnico Fabiano Ferreira que também é um morador de Arapoti. Os atletas brasenses que foram convocados são Juraci Gabriel Ferro, Christoffer Rodrigues Paz e João Pedro Rosena. Já os atletas de Arapoti são Patrick do Carmo Costa e Fernando José dos Santos Júnior.