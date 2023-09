Estado recebe Festival Paralímpico com atividades para crianças neste sábado

A Secretaria de Estado do Esporte (SEES) receberá neste sábado (23) o Festival Paralímpico, que ofertará atividades para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual e, também, sem deficiência. A ação é gratuita e será nos ginásios que ficam nas dependências da pasta, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, das 8h às 12h.

O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018 e patrocinado pelas Loterias Caixa,acontece na mesma data em 118 localidades espalhadas em todos os estados do País.

O festival proporciona a vivência de modalidades paralímpicas a crianças com e sem deficiência, de maneira recreativa e lúdica, ao mesmo tempo em que difunde em todo o território nacional o Movimento Paralímpico, que tem como principal objetivo difundir a potencialidade, salientando conquistas, buscando a promoção e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência. Em 2022, o evento contou com mais de 15 mil participantes.

A data foi escolhida por conta de duas outras nesta mesma semana – 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e 22, Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

“Professores, pais de alunos com deficiência, comunidade em geral do paradesporto, amanhã estaremos em uma festa nas dependências da Secretaria de Esporte do Estado Paraná. Apresentaremos quatro modalidades paradesportivas. O tiro com arco, o tênis em cadeira de rodas, o tênis de mesa e o atletismo. É o paradesporto em ação”, convida o coordenador do Setor de Paradesporto da SEES, Mário Sérgio Fontes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas também no dia do evento. Os interessados em participar devem acessar este formulário .

Serviço:

Festival Paralímpico

Data: 23 de setembro, sábado

Horário: das 8h às 12h

Público: crianças e adolescentes de 8 a 17 anos com e sem deficiência e sem deficiência

Inscrições AQUI

Local: Ginásios da Secretaria do Esporte - Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba

Contato: [email protected]