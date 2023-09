Londrina recebe a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná a partir do dia 29 de setembro

A fase final da edição 2023 dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs) deverá reunir milhares de atletas em Londrina, no Norte do Estado, de 29 de setembro a 01 de outubro e de 19 a 22 de outubro. Cada final de semanadeve ter a participação de cerca de 2 mil jovens na faixa etária dos 17 anos. Os Jogos da Juventude reuniram 22 mil pessoas desde o começo do ano.

No primeiro fim de semana são esperados atletas de 83 municípios e 233 equipes para disputar 15 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. No segundo final de semana, as modalidades sãoatletismo, ciclismo, handebol de praia, natação, rugby e tênis.

A competição é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e da Secretaria de Educação (Sees), em parceria com as federações desportivas e a Prefeitura de Londrina. Os JOJUPs fazem parte dos 11 jogos oficiais do Estado, realizados anualmente e que atendem a atletas de todas as idades.

“Os JOJUPs são a maior competição esportiva de seleções municipais para jovens na faixa de 17 anos realizada no Estado”, afirma o diretor de Esportes da Sees, Cristiano Barros. “Temos certeza que as melhores equipes e os melhores atletas do Paraná estarão representados em Londrina”.

A cerimônia de abertura acontece na sexta-feira (29), às 19h, no Ginásio de Esportes Moringão, com desfile das delegações municipais inscritas, acendimento da tocha, atrações esportivas e culturais e presença de autoridades.

Confira a programação completa AQUI (basta acessar as pastas).