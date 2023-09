Maringá recebe sete aldeias para os Jogos Indígenas deste final de semana

A cidade de Maringá recebe centenas de indígenas nesta sexta-feira (22) para o início da etapa local dos Jogos Indígenas, dentro dos Jogos de Aventura e Natureza . A competição, que celebra a cultura e a tradição das comunidades, é realizada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial, e Pessoa Idosa do Estado do Paraná, em parceria com a Secretaria de Esporte, e aguarda a participação de sete aldeias, totalizando 400 pessoas competindo em diversas modalidades esportivas e culturais.

As aldeias representadas nesta edição são Marreca, da cidade de Turvo; Terra Indígena Faxinal, d Cândido de Abreu; Ivaí, de Manoel Ribas; Terra Indígena, de Mangueirinha; Mococa, de Ortigueira; Rio das Cobras, de Nova Laranjeira; e Terra Indígena Tamarana, de Tamarana.

As competições serão realizadas em diversas modalidades coletivas e individuais, com destaque para o futebol feminino e masculino, peteca, malha, cabo de força, corridas de velocidade e de fundo, arremesso de lança, arco e flecha, além de lutas corporais. A diversidade de modalidades reflete a riqueza das tradições indígenas e a importância de preservar e promover essas práticas esportivas e culturais.

A cerimônia de recepção está programada para começar a partir das 17 horas de sexta, quando os participantes serão recepcionados por professores e pelo reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) durante um jantar no Restaurante Universitário (RU). Este momento será uma oportunidade para os visitantes conhecerem melhor a comunidade local.

No sábado, as atividades terão início cedo, às 8h30, com apresentações culturais. Logo em seguida, às 9 horas, acontecerá a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Indígenas na UEM. Às 11h, os participantes se dirigirão à Praça da Catedral de Maringá, onde terá início a abertura dos Jogos de Natureza, promovendo uma integração cultural. Às 13 horas, começarão oficialmente as competições esportivas, marcando o início das disputas que vão até o último dia do evento.

“Neste ano, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, os Jogos de Aventura e da Natureza, realizados pelo Governo do Estado do Paraná, trazem como novidade os Jogos Indígenas, valorizando essa cultura milenar que tanto enriquece a história paranaense nacional”, disse a diretora de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais da Semipi, Clemilda Santiago Neto.