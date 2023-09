Jogos de Aventura e Natureza chegam às praias de água doce e Maringá nesta semana

A partir do próximo dia 22, os Jogos de Aventura e Natureza (JANS) vão agitar a região dos Corredores das Águas, no Noroeste do Estado. O evento é promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte (SEES), com o apoio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, além dos municípios e das federações esportivas de cada modalidade. Serão 47 ações acontecendo até 1º de outubro em Marialva, Marilena, Maringá, Nova Londrina, Paranavaí, Porto Rico, São Pedro do Paraná e Terra Rica.

Os Jogos de Aventura e Natureza unem prática esportiva, turismo e natureza em um evento itinerante, proporcionando grandes benefícios à população dos municípios-sede e à economia do Estado. É uma iniciativa pioneira no Brasil.

As novidades dessa etapa são a inclusão da modalidade de enduro a pé, apresentações de wheeling em todos os municípios participantes, revoadas de balão e, pela primeira vez, uma prova de natação em águas abertas realizada fora do Litoral.

A programação do evento conta com oficinas, apresentações e competições nas modalidades de bmx freestyle, beach tennis, stand up paddle, vôlei de praia, pesca embarcada, futevôlei, cross country, cross games, punhobol, patinação velocidade, estilingue, baseball kids, escalada, skate, futsal, teqball, flag football, paraquedismo, kart, handebol de areia, passeio ciclístico, basquete 3x3 e voo livre.

Outra atração serão os Jogos Indígenas, nos quais atletas de diferentes etnias participam de uma série de competições tradicionais, celebrando suas culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades. Nesta etapa são esperados mais de 400 pessoas de várias aldeias da região. Os jogos acontecem na Universidade Estadual de Maringá (UEM) nos dias 23 e 24 de setembro. Todas as atrações são gratuitas.

O Noroeste também receberá o Festival da Família, evento festivo que leva integração entre pessoas de todas as idades com atividades esportivas e culturais, também marcado pela iniciação esportiva. Ele acontece nos dias 23 e 24 de setembro, na Praça da Catedral de Maringá.

“Esse é um evento para quem gosta de esportes, de aventura e de estar em contato com a natureza. Teremos mais de 30 modalidades esportivas e várias novidades na região Noroeste. Estamos muito animados para receber mais de 3 mil pessoas no período de duas semanas, incluindo competidores de todo o País", disseo secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, a etapa Corredores das Águas promete integrar modalidades de terra, ar e água. “Teremos muitas atividades esportivas, físicas, recreativas e culturais para pessoas de todas as idades acontecendo durante as próximas semanas. Os destaques desta etapa ficam para o balonismo, paraquedismo, parapente e também para a competição de águas abertas em água doce”, explicou.

JOGOS– Os Jogos de Aventura e Natureza já passaram pela região de Londrina e Litoral (Festival de Inverno).Após o Corredor das Águas, os JANs chegam a Angra Doce (outubro), que reúne Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi.

Confira a programação de cada cidade:

Maringá

Festival da Família: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Jogos Indígenas: 23 e 24, às 9h - Universidade Estadual de Maringá (UEM), Av. Colombo, 5790 - Zona 7

Copa TCL Cross Country: 24, às 8h - Distrito Floriano, Av. Antônio Santiago Gualda, ao lado da horta comunitário

Wheeling: 24, às 19h - Estacionamento da Vila Olímpica, Av. Colombo - Zona 7

Crossgames: 23, às 7h - Estacionamento da Vila Olímpica, Av. Colombo - Zona 7

Punhobol: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Patinação de velocidade: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Estilingue: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Baseball kids: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Paredão de escalada: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Maratoninha: 23, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Balonismo: 23 e 24, às 9h - Praça da Catedral - Zona 2

Skate: 23 e 24, às 9h - Vila Olímpica, Av. Duque de Caxias, 1368 - Zona 7

Punhobol: 25 a 29, às 9h - Escolas públicas

Mano a mano X1: 30/09 a 01/10, às 9h - Centro Esportivo Municipal Miosotis, Rua Hermínio Girardi, Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros

Teqball: 30/09 a 01/10, às 9h - Centro Esportivo Municipal Miosotis, Rua Hermínio Girardi, Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros

BMX Freestyle: 29/09 a 01/10 - CT BMX Freestyle, Rua Policial M. Dulci Juvêncio, 382 - Conjunto Habitacional Requião

Futevôlei: 23 a 24, às 9h - Arena Volpato, Rua Pioneiro Carlos Bulla, 571 - Jardim Paraíso

Marialva

BMX Freestyle: 26, às 19h - Av. Rui Barbosa - Jardim Macente

Encontro de veteranos do motocross: 30/09 e 01/10, às 9h - Av. Cristóvão Colombo, 87 - Jardim Jaguaruna

Wheeling: 29, às 19h - Av. Rui Barbosa - Jardim Macente, ao lado da Paróquia

Marilena

Stand up paddle: 23 e 24, às 9h - Porto Maringá

Enduro a pé: 24, às 11h - Porto Maringá

Wheeling: 25, às 19h - Rua Ivaí, em frente a Praça Henrique Palma

Nova Londrina

Wheeling: 28, às 19h - Av. Brasil, 821

BMX Freestyle: 29, às 19h - Av. Brasil, 821

Paranavaí

Wheeling: 26, às 19h - Local a definir

BMX Freestyle: 27, às 19h - Local a definir

Paraquedismo: 22 a 24, às 8h - Aeroporto, Rua Vereador Fued Abdala Tapxure, 836 - Jardim São Jorge

Kart: 23, às 9h - Kartódromo, Av. Gabriel Esperidião - Zona 5

Vôlei de praia: 22 a 24, às 8h - Praça dos Pioneiros, Rua Manoel Ribas, 1643-1745 - Centro

Beach tennis: 29/09 a 01/10 às 8h - Soccer Beach, Rua Santa Catarina, 3365 - Jardim Ouro Branco

Porto Rico

Wheeling: 27, às 19h - Av., Beira Rio, 343

Handebol de areia: 30/09 a 01/10, às 8h - Riviera Complexo Esportivo, Av. Central Sul

Stand up paddle: 28 e 29, às 9h - Trapiche, Av. Beira Rio, 343-173

BMX Freestyle: 28, às 19h - Av. Beira Rio, 343

São Pedro do Paraná

Passeio ciclístico: 23, às 17h - Prainha de Porto São José, Av. Paraná - Centro

Águas Abertas: 01/10 às 7h - Prainha de Porto São José, Av. Paraná - Centro

Wheeling: 23, às 19h - Prainha de Porto São José, Av. Paraná - Centro

Stand up paddle: 30/09 e 01/10, às 9h - Prainha de Porto São José, Av. Paraná - Centro

Terra Rica

Beach tennis: 23 e 24, às 9h - Local a definir

Wheeling: 25, às 19h - Local a definir

Basquete 3x3: 23 e 24, às 8h - Ginásio Municipal Solettão, Rua Luis Marques do Nascimento, 1734-1844

Voo livre: 30/09 e 01/10, às 8h - Três Morrinhos, PR-180