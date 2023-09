Com participação de grandes atletas, Paraná sedia 1° fórum estadual de formação esportiva

Com presença de campeões olímpicos como Emanuel Rego, André Heller e Lars Grael, o Paraná recebeu nesta quinta-feira (14), em Curitiba, o Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento contou com a participação de quase 500 pessoas entre atletas, técnicos, investidores e gestores esportivos.

Realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com o Sindiclubes-PR, Governo do Estado, Prefeitura de Curitiba e o apoio do Comitê Olímpico do Brasil e governo federal, o fórum foi realizado no Cube Curitibano.

Pela primeira vez, o CBC promoveu o Fórum de Formação Esportiva no âmbito estadual, de forma mais regionalizada, sendo o Paraná o primeiro a receber o evento nesse novo molde. O fórum tem como objetivo contribuir para a Rede Nacional de Clubes Formadores e democratizar a formação de atletas de modalidades olímpicas, assim fortalecendo o esporte nacional.

A programação contou com diversas palestras sobre Curitiba como a capital do esporte, a parceria com clubes, o programa estadual Esporte Que Queremos (que orienta a capacitação do segmento), o Comitê Brasileiro de Clubes, além de palestras e mesa-redonda com os medalhistas olímpicos e embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes, Emanuel Rego (vôlei de praia), André Heller (vôlei) e Lars Grael (velejador).

Segundo o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, o Fórum Estadual de Formação Esportiva abre portas para a evolução do desporto não só no Paraná, mas no Brasil. “É muito importante o trabalho que o CBC vem desenvolvendo e esse fórum, com certeza, vai ficar como exemplo para o Brasil, agregando muito nas discussões sobre formação de atletas, investimento e políticas públicas”, disse.

Jair Pereira, presidente do Conselho Consultivo do CBC, falou sobre o objetivo do evento. “A ideia aqui é que quem participou leve um pouco do aprendizado para as cidades e clubes para executar nas piscinas, quadras e canchas”, disse. “O CBC tem a responsabilidade de trazer os recursos que são necessários para que isso aconteça para os clubes”.

O presidente do Clube Curitibano, Paulo Roberto Oliveira, destacou a importância da aliança entre entidades que compõem o sistema nacional de desporto de como clubes, comitês, federações e confederações. “Essa aliança representa um movimento unificado com um objetivo claro de transformar o País em um celeiro esportivo e, acima de tudo, na formação de cidadãos exemplares. E esse evento representa a união de diversas entidades comprometidas com o desenvolvimento do esporte em nossa cidade, no Estado e no Brasil”, afirmou.

Para o medalhista olímpico e embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes, Emanuel Rego, e evento é importante, pois permite o encontro de pessoas e ideias para discutir questões relevantes ao esporte de formação.

“Sempre tenho na minha cabeça que esporte é trabalho de equipe onde nós podemos ajudar uns aos outros. Nesse primeiro fórum aqui no Paraná já temos uma troca de experiências onde todos podem sair vencedores, tudo a partir da troca de conhecimentos. A formação é feita por profissionais que começam lá na base, tentando apaixonar os atletas para eles chegarem lá no alto nível”, analisou.