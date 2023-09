Pesquisa mostra avaliação dos paranaenses em relação aos governos Lula e Ratinho Jr

Uma avaliação sobre o governo estadual e federal divulgada pela IRG Pesquisa na semana passada apontou que a maioria dos paranaenses aprova o trabalho do governador Ratinho Jr, enquanto a maioria dos entrevistados considera o governo Lula péssimo.

De acordo com as informações divulgadas pela IRG Pesquisa, 1.517 paranaenses foram entrevistados pessoalmente entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro. A amostra foi distribuída proporcionalmente em todo estado sendo aplicada em 176 municípios. O grau de confiança é de 95% com margem de erro de 2,7%.

Indagados sobre a avaliação em relação ao governo de Ratinho Jr, 45,5% dos entrevistados avaliaram como bom, 24,8% como regular, 19,2% como ótimo, 5,7% como péssimo e 4% como ruim. Outros 0,8% não souberam ou não opinaram. Questionados sobre a aprovação de Ratinho Jr, 75,6% disseram aprovar o trabalho do governador, 21,4% desaprovaram e 3,9% não souberam ou não opinaram.

Já em relação a avaliação do governo Lula, os paranaenses se mostraram descontentes com a gestão do Petista. De acordo com os números da pesquisa, 37,3% avaliam como péssimo, 23,1% como bom, 18,9% como regular, 10,4% como ótimo, 8,7% como ruim e 1,7% não soube ou não quis opinar. Indagados sobre a aprovação do governo de Lula, 54% desaprovam e 42,7% aprovam a gestão. Já 3,3% não souberam ou não opinaram.