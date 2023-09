Feriado da Independência teve nova fase do Bom de Bola e Jogos Abertos Master

Foto: Reprodução/Secom Paraná

Jogos de futebol (masculino e feminino) movimentaram diversos municípios, mesmo com chuva. Foto: Secretaria de Estado do Esporte



JOGOS ABERTOS MASTER–Foz do Iguaçu recebeu a fase estadual da 3ª edição dos Jogos Abertos Master, competição que tem como foco fortalecer a prática esportiva competitiva para pessoas entre 35 e 55 anos. As disputas aconteceram entre os dias 6 e 10 de setembro, em cinco modalidades coletivas (basquete, voleibol, futsal, handebol e vôlei de praia). Os JAPS Master contaram com a participação de 81 equipes de 28 municípios, totalizando 996 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes.

No basquete masculino, destaque para Londrina e Almirante Tamandaré. No handebol, os campeões foram os atletas de Marechal Cândido Rondon. O título do futsal ficou com a equipe da casa e no voleibol feminino Campo Mourão e Maringá ficam em primeiro em seus grupos. Os resultados completos estão AQUI (basta acessar as pastas).

Para o coordenador dos Jogos Aberto do Paraná, Richarde Cesar Salvador, a competição foi muito bem recebida pelos participantes. “Foram quase mil pessoas sendo atendidas de maneira exemplar em um grande evento. Ficamos muito satisfeitos com os relatos positivos dos atletas e técnicos que participaram da competição”, afirmou. "A Prefeitura de Foz do Iguaçu ajudou muito, com estrutura excelente para todas as modalidades, o que ajuda a elevar o nível do nosso esporte”.

As próximas etapas dos JAPS Master acontecem em conjunto com a fase final dos Jogos da Juventude e dos Jogos Abertos do Paraná. A modalidade de atletismo acontece de 29 de setembro a 1º de outubro, em Londrina, e a modalidade de natação acontece de 10 a 12 de outubro, no município de Pato Branco.

REALIZAÇÃO–Os jogos são organizados pelo Governo do Paraná, via Secretaria de Estado do Esporte (SEES), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das prefeituras municipais e Federação Paranaense do Desporto Escolar.