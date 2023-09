Homem chama o cunhado e o mata com tiros na cabeça

Um homem foi morto a sangue frio na no início da noite do domingo (10) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O principal suspeito de cometer o crime é cunhado da vítima.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada no bairro Ouro Grande, zona rural do município. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram informados que a vítima havia entrado em óbito. Em contato com o filho do homem, este passou a relatar que um familiar, apontado como cunhado da vítima, chegou ao local e chamou seu pai até uma cerca onde sacou um revólver e realizou dois disparos que atingiram a cabeça da vítima. Ainda conforme os relatos, em seguida o autor entrou em uma caminhonete Ford F1000 de cor prata e fugiu do local.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento a ocorrência. A equipe ainda realizou diligências em busca do suspeito que foi identificado, mas até o fechamento desta edição não havia sido encontrado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.