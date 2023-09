Jogos Abertos Master começam nesta quarta-feira e reúnem mais de 700 atletas

O feriado será de muito esporte em Foz de Iguaçu, no Oeste do Paraná. A partir desta quarta-feira (6) a cidade recebe a terceira edição dos Jogos Abertos Master (JAPS Master), competição que tem como objetivo fortalecer a prática esportiva competitiva para pessoas entre 35 e 55 anos, além de promover integração e preservar a saúde. As disputas seguem até domingo (10). Os JAPS Master são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), em parceria com o município e federações esportivas.

Desde o lançamento, em 2021, os Jogos Abertos Master vêm crescendo em número de equipes e de municípios participantes. Na primeira edição foram 33 equipes, de 14 municípios; em 2022, participaram 50 equipes, de 26 municípios. Em 2023 são 81 equipes, com 795 atletas de 28 cidades. Eles disputarão cinco modalidades coletivas: basquetebol, voleibol, futsal, handebol e vôlei de praia.

Para o coordenador dos jogos de rendimento da Sees, Emerson Venturini, os JAPS são importante por aplicar a política de esportes do Estado. “Atendemos desde a formação das crianças, a partir dos 12 anos, nos Jogos Escolares, até os idosos, com os Jogos da Integração do Idoso. E no meio disso temos os atletas master, que são pessoas entre 35 e 55 anos, fechando a oferta de esporte para todas as idades", explica.

Venturini ainda comenta sobre o impacto do evento para a economia de Foz do Iguaçu: “Essas competições são importantes não só pelo ponto de vista do esporte, mas também para a economia do município, porque movimentam setor de hospedagem, alimentação e consumo em geral", destaca.

A programação e resultados da competição podem ser acessados pelo site www.esporte.pr.gov.br/JAPS-Master e pelo aplicativo da Paraná Esporte (disponível para download na App Store e na Google Play )

Confira os locais de competição em Foz do Iguaçu:

BASQUETEBOL -Ginásio Esportivo do Flamengo Esporte Clube (R. Heleno Schimmelpfeng, 838 - Vila Yolanda

FUTSAL -Sest/Senat (R. Rufino Vilhordo, 155 - Parque Pres. II

HANDEBOL- Ginásio Esportivo Ronaldo Schmidel Nunes (Av. Mario Filho, 999 - Parque Morumbi

VÔLEI DE PRAIA -Templo de Esportes e Beach (Av. Felipe Wandscheer, 4199 - Vila Yolanda

VOLEIBOL -Ginásio de Esportes Sebastião Flor (R. Barão do Rio Branco - Centro