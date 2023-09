Após fim de semana agitado, Jogos Abertos do Paraná definem municípios finalistas

Os Jogos Abertos do Paraná (Japs) definiram as equipes que estarão na final da edição de 2023, em Pato Branco (Sudoeste), em novembro. A fase macrorregional, que antecede a final, foi disputada neste fim de semana (01 a 03) em Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos. Esta etapa reuniu 3.122 atletas e dirigentes que competiram nas modalidades de basquete, futsal, futebol sete, handebol, vôlei de praia e vôlei. Ao todo, foram 266 equipes de 113 municípios do Paraná.

Os Japs integram o rol de 11 jogos oficiais realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), com o apoio das prefeituras. O diferencial dos Japs é reunir atletas de diferentes gerações. A idade mínima para participação é 17 anos de idade, mas não existe um limitador.

O coordenador da macrorregional, Richarde Salvador, destaca a importância da parceria com as administrações municipais. “As prefeituras de Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos deram todas as condições necessárias para a gente realizar as competições”, disse.

A final em Pato Branco será disputada em dois fins de semanas, de 09 a 12 e de 23 a 26 de novembro. A novidade desta última etapa é a adição de algumas modalidades, como badminton, bocha, bolão, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. O atletismo acontecerá na cidade de Londrina, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro.

Confira os resultados da macrorregional:

Terra Rica

Basquetebol Masculino

1º lugar: Goioerê

2º lugar: Cianorte

3º lugar: Sarandi

Basquetebol Feminino

1º lugar: Campo Mourão

2º lugar: Terra Rica

3º lugar: Planaltina do Paraná

Futebol 7

1º lugar: Paraíso do Norte

2º lugar: Terra Rica

3º lugar: Paranacity

Futsal Masculino

1º lugar: Campo Mourão

2º lugar: Terra Rica

3º lugar: Maringá

Futsal Feminino

1º lugar: Cianorte

2º Lugar: Maringá

3º lugar: Terra Rica

Handebol Masculino

1º lugar: Campo Mourão

2º lugar: Colorado

3º lugar: Umuarama

Handebol Feminino

1º lugar: Mandaguaçu

2º lugar: Umuarama

Voleibol Masculino

1º lugar: Nova Esperança

2º lugar: Campo Mourão

3º lugar: Umuarama

Voleibol Feminino

1º lugar: Engenheiro Beltrão

2º lugar: Sarandi

3º lugar: Umuarama

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: Paranavaí

2º lugar: Campo Mourão

3º lugar: Sarandi

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Lobato

2º lugar: Paranavaí

3º lugar: Paranacity

Ivaiporã

BasquetebolMasculino

1º lugar: Arapongas

2º lugar: Jardim Alegre

Basquetebol Feminino

1º lugar: Marilândia do Sul

2º lugar: Londrina

Futebol 7 Masculino

1º lugar: Santa Maria do Oeste

2º lugar: Apucarana

Futsal Masculino

1º lugar: Santa Mariana

2º lugar: Ivaiporã

FutsalFeminino

1º lugar: Cambé

2º lugar: Ivaiporã

HandebolMasculino

1º lugar: Ribeirão do Pinhal

2º lugar: Cambé

HandebolFeminino

1º lugar: Jardim Alegre

2º lugar: Londrina

VoleibolMasculino

1º lugar: Ibiporã

2º lugar: Jacarezinho

VoleibolFeminino

1º lugar: Rolândia

2º lugar: Pitanga

Vôlei de PraiaMasculino

1º lugar: Londrina

2º lugar: Faxinal

Vôlei de PraiaFeminino

1ºlugar: Londrina

2º lugar: Santa Maria do Oeste

Irati

Basquetebol Feminino

1º lugar: Paranaguá

2º lugar: Irati

3º lugar: Ponta Grossa

Basquetebol Masculino

1º lugar: Ponta Grossa

2º Lugar: São José dos Pinhais

3º lugar: Irati

Futsal Masculino

1º lugar: Irati

2º lugar: Paranaguá

Futsal Feminino

1º lugar: Paranaguá

2º lugar: Ponta Grossa

3º lugar: Irati

Handebol Feminino

1º lugar: São José dos Pinhais

2º lugar: Castro

3º lugar: Candói

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: São José dos Pinhais

2º lugar: Ponta Grossa

3º lugar: São Mateus do Sul

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: São José dos Pinhais

2º lugar: Quedas do Iguaçu

3º lugar: Pontal do Paraná

Dois Vizinhos

Handebol Masculino

1º lugar: Dois Vizinhos

2º lugar: Foz do Iguaçu

3º lugar: Guaraniaçu

Handebol Feminino

1º lugar: Capitão Leônidas Marques

2º lugar: Foz do Iguaçu

3º lugar: Clevelândia

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: Toledo

2º lugar: Palotina

3º lugar: Medianeira

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Foz do Iguaçu

2º lugar: Marechal Cândido Rondon

3º lugar: Medianeira

Futebol 7

1º lugar: Vitorino

2º lugar: Coronel Vivida

3º lugar: Cascavel

Voleibol Masculino

1º lugar: Dois Vizinhos

2º lugar: Capanema

3º lugar: Guaíra

Voleibol Feminino

1º lugar: Cascavel

2º lugar: Marechal Cândido Rondon

3º lugar: Chopinzinho

Futsal Feminino

1º lugar: Cascavel

2º lugar: Dois Vizinhos

3º lugar: Medianeira

Futsal Masculino

1º lugar: Chopinzinho

2º lugar: Dois Vizinhos

3º lugar: Medianeira

Basquete Feminino

1º lugar: Toledo

2º lugar: Palmas

3º lugar: Cascavel

Basquete Masculino

1º lugar: Toledo

2º lugar: Cascavel

3º lugar: Francisco Beltrão