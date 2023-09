Jogos Abertos do Paraná definem finalistas da edição 2023

Os Jogos Abertos do Paraná (Japs) já definiram as equipes que estarão na final da edição de 2023, em Pato Branco (Sudoeste), em novembro. A fase macrorregional, que antecede a final, foi disputada neste fim de semana (01 a 03) em Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos. Esta etapa reuniu 3.122 atletas e dirigentes que competiram nas modalidades de basquete, futsal, futebol sete, handebol, vôlei de praia e vôlei. Ao todo, foram 266 equipes de 113 municípios do Paraná.

Os Japs integram o rol de 11 jogos oficiais realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), com o apoio das prefeituras. O diferencial dos Japs é reunir atletas de diferentes gerações. A idade mínima para participação é 17 anos de idade, mas não existe um limitador.

O coordenador da macrorregional, Richarde Salvador, destaca a importância da parceria com as administrações municipais. “As prefeituras de Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos deram todas as condições necessárias para a gente realizar as competições”.

DUAS ETAPAS –A final em Pato Branco será disputada em dois fins de semanas, de 09 a 12 e de 23 a 26 de novembro. A novidade desta última etapa é a adição de algumas modalidades, como badminton, bocha, bolão, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. O atletismo acontecerá na cidade de Londrina, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro.

APLICATIVO –Os resultados e regulamentos dos JAPS podem ser acompanhados no aplicativo da Paraná Esporte, que divulga as informações dos jogos em tempo real dos 11 jogos oficiais do Estado. São eles: Aventura e Natureza, Escolares, Escolares-Bom de Bola, Abertos, Abertos Master, Abertos Paradesportivo, da Juventude, Bom de Bola, Combate, Universitários e Jogos da Integração do Idoso. O aplicativo Paraná Esporte está disponível para download na App Store e no Google Play .

AVENTURA E NATUREZA -O Festival 4 Elementos foi o destaque no Litoral no fim de semana. O evento, promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees) e Secretaria do Turismo, ofertou atividades de esporte e lazer, como caminhada, passeio ciclístico, pesca com caiaque e voo de paramotor, na comunidade do Guaraguaçu e na orla de Pontal do Paraná.

O Festival 4 Elementos fez parte dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Estado, que acontecem em diversas regiões do Paraná e unem esporte, turismo e lazer para as famílias. O objetivo é movimentar o turismo e a economia do Estado.

O Festival acontece anualmente. São 11 quilômetros de caminhada margeando o Rio Guaraguaçu, que pode ser avistado em diversos trechos, com trilhas em meio à Mata Atlântica e a Estrada Ecológica do Guaraguaçu. Neste ano participaram cerca de 200 pessoas. Já no pedal, com cerca de 150 participantes, foram exploradas trilhas e paisagens do Guaraguaçu, em um percurso de 17 quilômetros. O encontro nacional de pilotos de paramotor reuniu cerca de 100 participantes na sexta, sábado e domingo.

A gastronomia do Litoral também estava presente no Festival, com o café caiçara, que foi servido durante as competições, e a feira de produtores de pães caseiros, doces, salgados.