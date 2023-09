Paraná conquista 18 medalhas no primeiro fim de semana dos Jogos da Juventude

Os atletas paranaenses que disputam os Jogos da Juventude conquistaram 18 medalhas já no primeiro fim de semana da competição. Nas disputas de ciclismo, taekwondo, badminton, wrestling (luta olímpica), ginástica rítmica e atletismo, os paranaenses arrebataram cinco medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze.

Organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos da Juventude reúnem mais de 4 mil atletas de todos os estados e Distrito Federal, competindo em 18 modalidades esportivas. Campeão geral na edição anterior, o Paraná participa com uma delegação formada por mais de 200 integrantes, entre atletas campeões dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) e dirigentes. A participação nos Jogos da Juventude é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees).

Neste momento, o Paraná ocupa a terceira colocação no quadro de medalhas, atrás de São Paulo e de Santa Catarina. Os jogos continuam até o dia 16 de setembro.

Os paranaenses estão concluindo a participação no primeiro os três blocos de modalidades. A partir de quarta-feira (6), os Jogos da Juventude iniciam ao segundo bloco, com vôlei, ginástica artística, natação, triatlo, tênis de mesa e judô. Os atletas que participaram do primeira bloco retornam para suas cidades, enquanto uma nova leva de competidores chega a Ribeirão Preto.

Confira os primeiros medalhistas do Paraná:

Ouro

Atletismo

Amanda Miranda (400m)

Maria Luiza Jaime (Marcha Atlética 3000m)

Ciclismo

Catherine Ehrmann (Corrida por pontos)

Wrestling

Nicolas Gabriel Mendes (Livre - 110kg)

Taekwondo

Nicolas Precinato (+73 kg)

Prata

Atletismo

Amanda Miranda (100m c/ barreiras)

Ana Beatriz Corassini (Salto triplo)

Gabriel Felipe Santos (800m)

Samuel André Souza (Salto em distância)

Ciclismo

Matheus Constantino (Corrida por pontos)

Matheus e Nicolly Carolline (Dupla Mista)

Bronze

Atletismo

Ana Beatriz Corassini (100m c/ barreiras)

Leticia Evelyn Lopes (400m)

Matheus Geronimo (100m)

Wrestling

Fernando Bencke (Greco-romana 80 kg)

Ludmilla Rita (livre até 43kg)

Nicolas Gabriel Mendes (Greco-romana 110kg)

Ginástica Rítmica

Gabriel Silva, Julia Ricardo e Sarah Becker (equipe).