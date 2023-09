Paranaenses estreiam nos Jogos da Juventude 2023 com prata no ciclismo

Os campeões dos Jogos Escolares do Paraná iniciam neste fim de semana as disputas dos Jogos da Juventude 2023, que acontecem em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a competição reúne mais de 4 mil atletas, dos estados e Distrito Federal, competindo em 18 modalidades esportivas.A abertura oficial foi nesta sexta-feira (01), que no Theatro Pedro II, com a presença de embaixadores do evento, acendimento da tocha e desfile das delegações com suas bandeiras. Os Jogos seguem até o dia 16 de setembro.

O Paraná participa com uma delegação formada por mais de 200 integrantes, entre atletas e dirigentes. A expectativa é repetir o desempenho da edição de 2022, quando o Estado sagrou-se campeão geral da competição.

Em Ribeirão Preto, o Estado estreou com prata no ciclismo.A equipe paranaense, comandada pelo treinador Jeferson Fernando Ribeiro e composta por Catharine, Matheus, Nicolly e Ryan, competiu nos naipes individuais, mas foi no geral misto que conquistou o segundo lugar.

A nota é resultado da soma do melhor no individual de cada naipe, ou seja, com Matheus Constantino, que ficou em 5º geral no masculino e Nicolly Carolline, em 7º no geral feminino, somaram o suficiente para colocar a delegação atrás apenas de Goiás. Neste sábado ciclismo tem prova de 200 metros de velocidade, no domingo acontece a prova por pontos e, na segunda, a prova de estrada.

Marcia Tomadon, da secretaria estadual do Esporte (Sees) e coordenadora dos Jogos Escolares, lembra que o Paraná foi campeão dos Jogos da Juventude em 2022 e que busca realizar campanha de sucesso nesta edição.“É um prazer enorme chefiar a delegação do Paraná, temos grandes atletas, com muita responsabilidade, educados, gentis, que têm um comportamento acima da média, tanto nas quadras, como na hospedagem, no refeitório. Eu acho que isso é um aprendizado dessas crianças, das nossas fases municipais, regionais, macros, porque a gente trabalha muita parte pedagógica das nossas crianças”, disse ela.

Cristiano Barros D’El Rei, diretor de esportes da Sees ressalta a expectativa do Paraná em relação à participação do Paraná nos Jogos da Juventude. “Com delegação completa e com interesse de buscar o mesmo resultado de 2022, de nos mantermos, como historicamente acontece, entre os três primeiros”, disse.

O atleta Luiz Fernando Sena Santos pratica a Marcha atlética. Ele pratica atletismo há sete anos e afirma estar feliz de chegar até os Jogos da Juventude. “Estamos muito animados e achamos que vai ser bem legal”, afirmou Luiz.