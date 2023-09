Jogando em casa, equipe de Coroados vence os Jogos de Integração do Idoso de 2023

Mais de 2,1 mil atletas, divididos em 692 times de 75 municípios, participaram dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOS), realizados nesta semana, no Litoral. Além de diversão, os atletas mostraram muita disposição e energia para competir em dez diferentes modalidades esportivas, além de cantar e dançar. Essa foi a 17ª edição dos JIIDOS, que começou segunda-feira (28) e foi concluída nesta sexta-feira (01). Na classificação geral, Guaratuba - Coroados conquistou o primeiro lugar, seguida por São José dos Pinhais e Toledo.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, com apoio das prefeituras de Pontal do Paraná e Guaratuba. Homens e mulheres idosos disputaram basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, tênis de mesa, vôlei no escuro, dominó, dama e xadrez-relâmpago.

“Foi uma semana espetacular. Ver essas pessoas, de diversos cantos do Paraná, dançando, cantando, comemorando a vida, é tudo muito gratificante. Tudo isso por meio do esporte, o que demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário do Esporte, Helio Wirbiski. Eledisse que a previsão é levar os Jogos da Integração do Idoso para mais duas cidades no ano que vem, uma na região de Maringá e outra de Foz do Iguaçu. Além disso, o objetivo é dobrar o número de participantes no Litoral, para quatro mil pessoas.

Pontal do Paraná foi um espaço para socialização e aprendizado. Recebeu oficinas esportivas, palestras, um baile sertanejo, bingo, caminhadas e exercícios na praia e jogos de tabuleiro. Guaratuba reuniu as competições propriamente ditas.

Segundo Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria do Esporte, os Jogos da Integração do Idoso, com recorde de inscrições, ainda fomentaram a economia e o comércio do Litoral em uma época de baixa temporada. “O que valeu realmente foi a integração, a alegria de todos. Os jogos contagiaram o Litoral”, comentou.

Confira abaixo a classificação geral dos Jogos por modalidade e as 10 cidades mais bem colocadas no quadro geral:

Classificação por modalidade

Basquete relógio - feminino

1º lugar - União da Vitória

2º lugar - Toledo

3º lugar - Fazenda Rio Grande

Basquete relógio - masculino

1º lugar - União da Vitória

2º lugar - São José dos Pinhais

3º lugar - Guaratuba - Coroados

Damas - feminino

1º lugar - São Miguel do Iguaçu

2º lugar - Guaratuba - Coroados

3º lugar - Cruz Machado

Damas - masculino

1º lugar - Guaratuba - José Richa

2º lugar - Pato Bragado

3º lugar - Entre Rios do Oeste

Dominó - feminino

1º Antonina

2º São José dos Pinhais

3º Paranavaí

Dominó - masculino

1º Antonina

2º Marialva

3º Pato Branco

Handebol por zona - feminino

1º Toledo

2º Guaratuba - Coroados

3º Maringá

Handebol por zona - masculino

1º Mercedes

2º Toledo

3º Assis Chateaubriand

Peteca - feminino

1º Toledo

2º Goioerê

3º Guaratuba - Coroados

Peteca - masculino

1º Entre Rios do Oeste

2º Rancho Alegre

3º Guaratuba - Coroados

Tênis de mesa feminino

1º Fazenda Rio Grande

2º Goioerê

3º Cafezal do Sul

Tênis de mesa - masculino

1º União da Vitória

2º São José dos Pinhais

3º Fazenda Rio Grande

Vôlei câmbio - feminino

1º Guaratuba - Coroados

2º Santa Helena

3º Missal

Vôlei câmbio - masculino

1º Missal

2º Rancho Alegre

3º Guaratuba

Vôlei no escuro - feminino

1º Guaratuba - Coroados

2º Missal

3º Ribeirão do Pinhal

Vôlei no escuro - masculino

1º Missal

2º São José dos Pinhais

3º União da Vitória

Xadrez - feminino

1º Toledo

2º Maringá

3º Entre Rios do Oeste

Xadrez - masculino

1º São José dos Pinhais

2º Maringá

3º Cornélio Procópio

Classificação geral

1º – Guaratuba - Coroados (86 pontos)

2º – São José dos Pinhais (82 pontos)

3º – Toledo (78 pontos)

4º – União da Vitória (71 pontos)

5º – Guaratuba - José Richa (55 pontos)

6º – Entre Rios Do Oeste (49 pontos)

7º – Maringá (48 pontos)

8º– Missal (43 pontos)

9º – Rancho Alegre (37 pontos)

10º – Goioerê (36 pontos)