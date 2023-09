Atual campeã, delegação paranaense já está em São Paulo para os Jogos da Juventude

Começa neste final de semana a primeira fase dos Jogos Brasileiros da Juventude , competição organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em Ribeirão Preto, São Paulo.Mais de 200 integrantes, entre atletas e dirigentes, representarão o Paraná na competição, que vai até o dia 16 de setembro. Entre os atletas são 94 mulheres e 110 homens.

As modalidades que abrem os jogos neste final de semana são ciclismo, badminton, wrestling, atletismo, taekwondo e ginástica rítmica. De 5 a 10de setembro ocorremginástica artística, triathlon, vôlei, tênis de mesa e judô; e de 11 a 16 de setembro,esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, basquete, natação, águas abertas e handebol

A equipe paranaense é composta pelos campeões dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), que acabaram em julho. Todos estão com os uniformes em mãos e prontos para competir.

Julia Cristina Ricardo, bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica, está representando o Paraná na ginástica artística.A jovem atleta treina no Clube Agir, na sede da Paraná Esporte, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, e é uma das promessas do esporte. É lá que treinam Bárbara Domingos e sua técnica Márcia Naves, que na última semana garantiram vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 .

A coordenadora dos JEPS, Márcia Tomadon, afirma que a expectativa por bons resultados é grande. “No ano passado, o Paraná ficou com o primeiro lugar no quadro de medalhas. O Paraná é sempre muito respeitado nessa competição nacional”, afirma.

JOGOS–Desde 2000, os Jogos reúnem anualmente mais de 4.500 atletas com até 17 anos oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) participam das etapas classificatórias.Grandes nomes do esporte brasileiro já passaram pelos Jogos da Juventude, como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô; os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi; e Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, todos do atletismo.