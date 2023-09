Jogos Abertos do Paraná iniciam disputas da segunda fase nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (01) a fase macrorregional da 65ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (Japs), competição promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), com o apoio das prefeituras. As disputas seguem até domingo (03) em Irati, Ivaiporã, Terra Rica e Dois Vizinhos, reunindo 3.122 atletas e dirigentes para competirem nas modalidades de basquete, futsal, futebol sete, handebol, vôlei de praia e vôlei. São 266 equipes de 113 cidades do Paraná.

Os Japs, que integram o rol de 11 jogos oficiais realizados pelo governo estadual, têm como diferencial reunir diferentes gerações, desde jovens com partir de 17 anos a atletas de 70 ou mais, sem limitação. A primeira etapa ( Regional I ) foi disputada em junho em 12 municípios e envolveu 807 equipes, totalizando 11.826 participantes entre atletas e dirigentes.

O supervisor técnico dos Jogos Abertos do Paraná 2023, Richarde Salvador, diz que a previsão é que a competição deste fim de semana tenha alto nível técnico. “Esperamos nível de excelência, afinal são os campeões regionais que estão na competição”, diz.

FINAL– A última etapa da edição 2023 dos Jogos Abertos do Paraná final será em Pato Branco (Sudoeste) em dois fins de semanas: entre os dias 09 e 12 e de 23 a 26 de novembro. A novidade fica para a adição de algumas modalidades na final, como badminton, bocha, bolão, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. A modalidade de atletismo acontecerá na cidade de Londrina, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro.

APLICATIVO– Os resultados e regulamentos da fase macrorregional dos Japs podem ser acompanhados no aplicativo da Paraná Esporte, que divulga as informações dos jogos em tempo real dos 11 jogos oficiais do Estado. São eles: Aventura e Natureza, Escolares, Escolares-Bom de Bola, Abertos, Abertos Master, Abertos Paradesportivo, da Juventude, Bom de Bola, Combate, Universitários e Jogos da Integração do Idoso. O aplicativo Paraná Esporte está disponível para download na App Store e no Google Play . Os cronogramas completos podem ser conferidos AQUI .

Confira a participação por macrorregional:

Macrorregional 1 - Irati

Curitiba, Região Metropolitana e Litoral

Ponta Grossa e região

Guarapuava e região

Macrorregional 2 - Ivaiporã

Cornélio Procópio e região

Londrina e região

Ivaiporã e região

Macrorregional 3 - Terra Rica

Maringá e região

Umuarama e região

Campo Mourão e região

Macrorregional 4 - Dois Vizinhos

Cascavel e região

Pato Branco e região

Foz do Iguaçu e região