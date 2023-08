Fase regional do Bom de Bola define campeões no futebol masculino e feminino; confira

O JEPS Bom de Bola,torneio de futebol de campo que reúne homens e mulheres de 12 a 17 anos, teve sua primeira etapa regional entre os dias 24 e 27 de agosto em 16 municípios paranaenses. Os jogos foram organizados pelo Governo do Paraná, via Secretaria de Estado do Esporte (SEES) e Secretaria de Estado da Educação (SEED), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Os jogos foram realizados emRio Branco do Sul, Roncador, Rondon, Cruzeiro do Iguaçu, Mariluz, Rio Azul, Manoel Ribas, Cambará, Centenário do Sul, Nova Londrina, Pontal do Paraná, Boa Ventura do São Roque, Cruz Machado, São Jorge do Patrocínio, Santana do Itararé e Nova Laranjeiras e reuniram milhares de participantes e espectadores.

Em Boa Ventura de São Roque,mais de 400 pessoas, entre atletas e comissão técnica, participaram dos quatro dias de competição. Onze escolas disputaram os títulos, representando os municípios de Laranjal, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São Roque. Os classificados para a fase macrorregional foram Mato Rico, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Nova Tebas.

O prefeito Edson Hoffman agradeceu pela oportunidade de realizar os JEPS. “Eles movimentaram a nossa cidade, o comércio, e a comunidade encheu as arquibancadas. Esporte é saúde, é lazer, é qualidade de vida”, disse.

Carlópolis e Santo Antônio da Platina fizeram a final da fase regional do masculino (15 a 17 anos) em Cambará. O título teve que ser disputado nas penalidades. Nas cobranças de pênaltis, Santo Antônio da Platina converteu três oportunidades e levou a melhor por 3 a 2.

A cidade de Mariluz respirou futebol no final de semana. Ela recebeu cerca de 200 alunos-atletas de cinco municípios (Mariluz, Moreira Sales, Ubiratã, Janiópolis e Boa Esperança). Foram 16 partidas disputadas no Estádio Municipal Azarias Diniz com um total de 53 gols marcados. Os títulos ficaram com Moreira Sales.

Em Nova Londrina, os meninos do Vale do Tigre fizeram a festa dentro de casa. Jogando diante de sua torcida, que lotou o estádio, a equipe da categoria 12 a 14 anos masculino venceu Loanda na final por 1 x 0. Já na categoria masculino de 15 a 17 anos, Loanda venceu Querência do Norte nos pênaltis.

Rio Azul recebeu 500 atletas que duelaram em 49 jogos nos dois estádios disponibilizados para o campeonato. Os títulos femininos ficaram com Rio Azul e Mallet. “Pudemos prestigiar essa garotada competindo em alto nível e isso foi gratificante. Observamos um grande número de meninas também, o que nos enche de orgulho. Todas as equipes fazem parte das Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo nas escolas, validando todo o nosso trabalho de desenvolvimento com todos esses atletas”, disse Iris Floriani, coordenadora do JEPS Bom de Bola na cidade.

A cidade de Cianorte dominou a fase regional em Rondon. Os atletas representando as escolas cianortenses garantiram presença em todas as finais da competição, levando três delas. No futebol feminino, o Colégio Cívico Militar Primo Manfrinato demonstrou muita força ao conquistar o título na categoria de 15 a 17 anos e a segunda colocação na categoria de 12 a 14 anos.

As disputas em São Jorge do Patrocínio envolveram 19 estabelecimentos de ensino de 15 municípios. Aproximadamente 700 pessoas, entre atletas e dirigentes, estiveram envolvidos com a competição.Pérola, Nova Olímpia e a equipe local, deSão Jorge do Patrocínio, se classificaram para a próxima fase.

A fase macrorregional acontece entre 21 e 24 de setembro em diversos municípios. A fase final está marcada para o período de 10 a 15 de outubro, em Dois Vizinhos, no Sudoeste.

Confira os campeões e classificados:

Boa Ventura de São Roque

Futebol feminino (12 a 14 anos): Mato Rico

Futebol masculino (12 a 14 anos): Pitanga

Futebol feminino (15 a 17 anos): Santa Maria do Oeste

Futebol masculino (15 a 17 anos): Nova Tebas

Cambará

Futebol feminino (12 a 14 anos): Jacarezinho

Futebol masculino (12 a 14 anos): Andirá

Futebol feminino (15 a 17 anos): Andirá

Futebol masculino (15 a 17 anos): Santo Antônio da Platina

Centenário do Sul

Futebol feminino (12 a 14 anos): Londrina

Futebol masculino (12 a 14 anos): Londrina

Futebol feminino (15 a 17 anos): Guaraci

Futebol masculino (15 a 17 anos): Florestópolis

Cruz Machado

Futebol feminino (12 a 14 anos): Antônio Olinto

Futebol masculino (12 a 14 anos): Bituruna

Futebol feminino (15 a 17 anos): Antônio Olinto

Futebol masculino (15 a 17 anos): São Mateus do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Futebol feminino (12 a 14 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (12 a 14 anos): Nova Esperança do Sudoeste

Futebol feminino (15 a 17 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (15 a 17 anos): Nova Prata do Iguaçu

Manoel Ribas

Futebol feminino (12 a 14 anos): Manoel Ribas

Futebol masculino (12 a 14 anos): São Pedro do Ivaí

Futebol feminino (15 a 17 anos): Manoel Ribas

Futebol masculino (15 a 17 anos): Ivaiporã

Mariluz

Futebol feminino (12 a 14 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (12 a 14 anos): Moreira Sales

Futebol feminino (15 a 17 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (15 a 17 anos): Moreira Sales

Nova Laranjeiras

Futebol feminino (12 a 14 anos): Nova Laranjeiras

Futebol masculino (12 a 14 anos): Marquinho

Futebol feminino (15 a 17 anos): Nova Laranjeiras

Futebol masculino (15 a 17 anos): Quedas do Iguaçu

Nova Londrina

Futebol feminino (12 a 14 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (12 a 14 anos): Nova Londrina

Futebol feminino (15 a 17 anos): Não aconteceram jogos

Futebol masculino (15 a 17 anos): Loanda

Pontal do Paraná

Futebol feminino (12 a 14 anos): Pontal do Paraná

Futebol masculino (12 a 14 anos): Paranaguá

Futebol feminino (15 a 17 anos): Paranaguá

Futebol masculino (15 a 17 anos): Matinhos

Rio Azul

Futebol feminino (12 a 14 anos): Rio Azul

Futebol masculino (12 a 14 anos): Rio Azul

Futebol feminino (15 a 17 anos): Mallet

Futebol masculino (15 a 17 anos): Rebouças

Rio Branco do Sul

Futebol feminino (12 a 14 anos): Quatro Barras

Futebol masculino (12 a 14 anos): Campina Grande do Sul

Futebol feminino (15 a 17 anos): Campo Magro

Futebol masculino (15 a 17 anos): Almirante Tamandaré

Roncador

Futebol feminino (12 a 14 anos): Campina da Lagoa

Futebol masculino (12 a 14 anos): Araruna

Futebol feminino (15 a 17 anos): Barbosa Ferraz

Futebol masculino (15 a 17 anos): Roncador

Rondon

Futebol feminino (12 a 14 anos): Japurá

Futebol masculino (12 a 14 anos): Cianorte

Futebol feminino (15 a 17 anos): Cianorte

Futebol masculino (15 a 17 anos): Cianorte

Santana do Itararé

Futebol feminino (12 a 14 anos): Wenceslau Braz

Futebol masculino (12 a 14 anos): Wenceslau Braz

Futebol feminino (15 a 17 anos): Wenceslau Braz

Futebol masculino (15 a 17 anos): Wenceslau Braz

São Jorge do Patrocínio

Futebol feminino (12 a 14 anos): São Jorge do Patrocínio

Futebol masculino (12 a 14 anos): Pérola

Futebol feminino (15 a 17 anos): Nova Olímpia

Futebol masculino (15 a 17 anos): Pérola