A fase regional dos Jogos Escolares Bom de Bola começa nesta quinta-feira (24) em 16 municípios do Paraná. A competição de futebol é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e apoio das prefeituras dos municípios-sede da competição.

A etapa de futebol de campo da 69ª edição dos JEPS é disputada em duas categorias – de 12 a 14 anos (Ensino Fundamental) e 15 a 17 anos (Ensino Médio), ambas no masculino e feminino. A competição terá participação de 7 mil alunos atletas, de 268 municípios, representando 239 escolas do Estado.

Os eventos esportivos acontecerão nas cidades de Rio Branco do Sul, Roncador, Rondon, Cruzeiro do Iguaçu, Mariluz, Rio Azul, Manoel Ribas, Cambará, Centenário do Sul, Nova Londrina, Pontal do Paraná, Boa Ventura do São Roque, Cruz Machado, São Jorge do Patrocínio, Santana do Itararé e Nova Laranjeiras.

Os jogos vão até domingo (27), quando serão conhecidos os classificados para a Fase Macrorregional, que acontece entre 21 e 24 de setembro, em diversos municípios. A fase final está marcada para o período de 10 a 15 de outubro, em Dois Vizinhos, no Sudoeste.

A coordenadora dos Jogos Escolares, Márcia Tomadon, disse que trata-se de um novo desafio, pois o torneio conta com uma nova formatação para este ano. “Não tem mais a obrigatoriedade de ter 14 atletas e não tem mais as substituições obrigatórias para a categoria B. A gente procurou dar um dinamismo maior ao evento. E também com um número bem maior do que o ano passado. É uma competição que cabe em qualquer município do Paraná. É uma possibilidade de pequenos municípios, de 5, 7 mil habitantes, receberem um evento do Governo do Paraná”, disse.

Os documentos oficiais (boletim, programação, resultados, classificação final, notas e etc.) do evento serão publicados no site da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte .