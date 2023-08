Confira os campeões da Fase Macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná

A Fase Macrorregional da 35ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs) chegou ao fim. Mais de 1,7 mil participantes de 86 municípios competiram em cinco modalidades nas cidades-sede de Palmeira, Palmas, Ibiporã e Engenheiro Beltrão. As disputas foram no final de semana (19 e 20). Agora, a competição avança à fase final, que acontecerá em dois finais de semana, em Londrina: entre 28 de setembro e 1º de outubro e de 19 a 22 de outubro.

A próxima etapa vai reunir os finalistas das cinco modalidades da fase macrorregional e as modalidades com inscrição livre: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. Além disso, pelo regulamento, os melhores de 2022 também vão participar das disputas coletivas finais.

Os Jogos da Juventude do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, com apoio das prefeituras de Palmeira, Ibiporã, Engenheiro Beltrão e Palmas.

ENGENHEIRO BELTRÃO– Em Engenheiro Beltrão, a competição contou com os campeões na fase anterior das Regionais de Goioerê, Irati e Ivaiporã, definindo as equipes classificadas a fase final.

Para sediar os Jogos o município promoveu uma série de melhorias em suas praças esportivas, como também nas instituições onde os atletas ficaram alojados. “Fizemos todo o possível para proporcionarmos uma grande experiência aos atletas e visitantes. Investimos em melhorias, reformas, entre outros. Acredito que o resultado foi muito positivo”, disse o prefeito de Engenheiro Beltrão, Junior Garbim.

A presença do público foi marcante, principalmente nos jogos no Ginásio de Esportes Luiz Fernando Brazão.Dentro da quadra o grande destaque deste final de semana foi a conquista da equipe da casa, Engenheiro Beltrão, no voleibol feminino, contra Pérola por 2 x 0. As meninas comandadas pelo professor Gabriel Scipioni confirmaram o favoritismo e fizeram uma campanha irrepreensível, com três vitórias em três jogos.

A competição no geral foi tão equilibrada que nenhum município conseguiu conquistar mais do que uma categoria.

IBIPORÖ A cidade reuniu 21 municípios para as competições que envolveram cerca de 400 atletas nas modalidades de voleibol, handebol, vôlei de praia, futsal e basquetebol. “Foi um prazer mais uma vez sediar uma competição dessa magnitude. Isso foi um estímulo para apoiar cada vez mais o esporte em nossa cidade. Ibiporã tem investido na composição de várias equipes nas mais diversas modalidades e atualmente respira o esporte”, ressaltou o prefeito José Maria Ferreira

A equipe masculina de handebol de Arapongas se sobressaiu no Norte: se classificou com 113 gols em 3 jogos.

PALMEIRA–Na disputa de basquete em Palmeira, a equipe de Ponta Grossa se classificou com a vitória em cima de São José dos Pinhais, com o placar de 117 a 36.

No futsal, o time feminino de Curitiba ganhou de Rebouças por 2 a 0. O feminino de Castro também saiu vitorioso contra o time da casa por 6 a 2. No masculino, Fazenda Rio Grande venceu Guarapuava por 5 a 4 e Castro fechou as disputas com 7 a 1 contra Palmeira.

No handebol, as disputas masculinas terminaram com saldo positivo para Paranaguá e Guarapuava. No feminino, Guarapuava e Curitiba se classificaram para a fase final.

PALMAS– Em Palmas, Foz do Iguaçu levou a melhor no basquete. Após empate triplo com Francisco Beltrão e Cascavel, a equipe venceu no desempate – ficou com o ouro e a classificação para a fase final.

No futsal feminino, destaque para a equipe de Chopinzinho, que venceu todos os três jogos, marcando 32 gols e sofrendo apenas 2. No masculino, o título ficou com Pato Branco.

A equipe da cidade de Mercedes garantiu a vitória no handebol masculino, enquanto Foz do Iguaçu ficou com o ouro no feminino. No voleibol masculino deu Cascavel, e no feminino, Marechal Cândido Rondon.

Confiras as equipes que venceram a fase macrorregional e seguem para a final:

Engenheiro Beltrão

Basquetebol Masculino

1º lugar: Altônia

Basquetebol Feminino

1º lugar: Ubiratã

Futsal Masculino

1º lugar: Loanda

Futsal Feminino

1º lugar: Maringá

Handebol Masculino

1º lugar: Astorga

Handebol Feminino

1º lugar: Goioerê

Voleibol Masculino

1º lugar: Tamboara

Voleibol Feminino

1º lugar: Engenheiro Beltrão

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: São Jorge do Ivaí

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Lobato

Ibiporã

Basquetebol Masculino

1º lugar: Cambé

Basquetebol Feminino

1º lugar: Apucarana

Futsal Masculino

1º lugar: Santo Antônio da Platina

Futsal Feminino

1º lugar: Manoel Ribas

Handebol Masculino

1º lugar: Arapongas

Handebol Feminino

1º lugar: Alvorada do Sul

Voleibol Masculino

1º lugar: Pitanga

Voleibol Feminino

1º lugar: Rolândia

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: Jacarezinho

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Figueira

Palmeira

Basquetebol Masculino

1º lugar: Ponta Grossa

Futsal Masculino

1º lugar: Fazenda Rio Grande

Futsal Feminino

1º lugar: Curitiba

Handebol Masculino

1º lugar: Paranaguá

Handebol Feminino

1º lugar: Curitiba

Voleibol Masculino

1º lugar: Paranaguá

Voleibol Feminino

1º lugar: Irati

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: Curitiba

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Curitiba

Palmas

Basquete Masculino

1º lugar: Foz do Iguaçu

Futsal Masculino

1º lugar: Pato Branco

Futsal Feminino

1º lugar: Chopinzinho

Handebol Masculino

1º lugar: Mercedes

Handebol Feminino

1º lugar: Foz do Iguaçu

Voleibol Masculino

1º lugar: Cascavel

Voleibol Feminino

1º lugar: Marechal C. Rondon

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar: Foz do Iguaçu

Vôlei de Praia Feminino

1º lugar: Foz do Iguaçu