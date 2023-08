Fase macrorregional dos Jogos da Juventude começa nesta sexta-feira em quatro cidades

A fase macrorregional da 35ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) acontece entre os dias 18 e 20 de agosto nos municípios de Palmeira, Ibiporã, Engenheiro Beltrão e Palmas. A competição é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio das prefeituras municipais.

Mais de 1.700 participantes, entre atletas e dirigentes, vão representar 86 municípios em cinco modalidades: futsal, basquete, handebol, vôlei e vôlei de praia.

A fase final acontece em duas etapas na cidade de Londrina. A primeira entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro e a segunda entre 19 e 22 de outubro.

Ela vai reunir os finalistas das cinco modalidades da fase macrorregional eas modalidades com inscrição livre: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. Além disso, pelo regulamento, os melhores de 2022 também vão participar das disputas coletivas finais.

OJojups contou com mais de 12 mil atletas e treinadores, número 33% maior que o da edição de 2022, que teve 9 mil participantes. O número de equipes inscritas também subiu, de 597 para 794. O evento teve a participação direta de 285 municípios.

Os documentos oficiais (boletim, programação, resultados, classificação final, notas e etc.) do evento serão publicados no site da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, desenvolvido em parceria com a Ingá Digital.

Confira o regulamento .