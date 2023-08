Municípios da região são contemplados no novo Programa de Aceleração do Crescimento

O governo do Estado do Paraná realizou, na última sexta-feira (11) uma série de indicações de obras e investimentos a serem realizados nos municípios paranaenses através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Federal. No mapa do programa, estão sinalizados mais de 20 municípios da região do Norte Pioneiro.

De acordo com o governo do Paraná, a União prevê que os investimentos devem ultrapassar os 100 bilhões a serem realizados até o ano de 2026. As áreas contempladas são de Infraestrutura, Logística, Educação e Saúde.

O destino dos recursos foi definido após a realização de estudos técnicos pelas equipes do governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, para definição das áreas prioritárias. A expectativa é que os investimentos proporcionem obras que irão melhorar a qualidade de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos.

De acordo com o governo Federal, o novo Pac vai investir um total de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do país, sendo que o cronograma prevê R$ 1,4 trilhão até 2026 e outros R$ 320,5 bilhões nos anos seguintes.

Na região do Norte Pioneiro, os municípios irão receber, principalmente, investimentos na área de Saúde Pública, Educação e Habitação.

No Mapa do Novo PAC do governo Federal, os municípios de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina aparecem no quadro de investimentos para obras ou conclusão de obras de Esgotamento Sanitário.

O principal canal de investimentos na região, conforme o mapa do governo Federal, será o de habitação através do programa Minha Casa Minha Vida. Neste quadro aparecem os municípios de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Na área de Mobilidade Urbana, aparece o município de Bandeirantes. Já em Educação Básica, devem ser realizados investimentos nos municípios de Jacarezinho, Japira e Siqueira Campos.

Além dos municípios da região do Norte Pioneiro, também aparecem no mapa de investimentos do novo PAC os municípios de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés que devem receber investimentos do programa Minha Casa Minha Vida.

Ainda conforme as informações do governo Estadual, o Paraná também deve receber investimentos direcionados para as áreas de Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia e Inclusão Digital. O aporte deve girar na casa dos R$ 30 bilhões.

Conforme o cronograma de investimentos do governo estadual, a maior parte deste recurso deve ser aplicada na área da Educação. A previsão é de que R$ 21 bilhões sejam investidos na construção de creches e escolas de educação em tempo integral, além da expansão e modernização de institutos e universidades federais instalados no Paraná. Conforme o programa, o objetivo é incentivar a permanência dos alunos na escola e a educação na idade certa.

A área da Saúde deve receber quase R$ 7 bilhões em investimentos direcionados a construção de Unidades Básicas de Saúde, policlínicas e maternidades, além da aquisição de ambulâncias e veículos para atendimento especializado. Os recursos ainda devem fortalecer a distribuição de medicamentos.

Na tecnologia, os investimentos irão promover a distribuição de redes de internet 5G para as escolas e Unidades Básicas de Saúde. Há ainda um projeto para promoção de sinal 4G nas rodovias assim como já está previsto no pacote de concessões.