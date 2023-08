Apucarana recebe as últimas finais dos Jogos Escolares do Paraná

A fase final dos Jogos Escolares do Paraná para atletas de 12 a 14 anos promete uma reta final bastante disputada neste final de semana.Desde o dia 4 de agosto, a cidade de Apucarana tem sido o palco das competições.

A reta final terá as disputas individuais de tênis, realizadas no Country Club de Apucarana, de taekwondo, sediadas no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, e de badminton, no Colégio Platão.As finais das competições coletivas de futsal, no Complexo Esportivo Lagoão, e basquete, no Colégio São José, serão realizadas no sábado pela manhã, quando serão conhecidos os medalhistas de ouro. As premiações das duas modalidades encerram a programação do JEPS.

O evento, organizado pela Secretaria do Estado do Esporte em colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, os núcleos regionais e as prefeituras municipais, reuniu mais de 6 mil jovens competidores representando 194 municípios em 18 modalidades distintas desde o começo do ano.

Os vencedores garantem uma vaga para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) marcados para o mês de novembro, na Capital, em Brasília.

Os documentos oficiais (boletim, programação, resultados, classificação final, notas e etc.) do evento serão publicados na página oficial da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, desenvolvido em parceria com a Ingá Digital.