Jogos Escolares movimentaram final de semana em Apucarana com 11 modalidades

A etapa final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), que começou sexta-feira (4) em Apucarana, mudou a rotina da região. Além dos cerca de 6,5 mil atletas, professores, técnicos e familiares de quem estava nas disputas lotaram hotéis, restaurantes e movimentaram outros setores da Cidade do Boné, fama que o município ganhou devido à produção desse acessório em grande escala.

Segundo a proprietária da pousada Sonho e Art, Crisleane Guimarães, o telefone não parou de tocar nos últimos dias. “Abrimos 18 novos lugares de hospedagem, em quartos duplos, triplos e individuais. Com os Jogos Escolares antecipamos em um mês a inauguração desses espaços”, comemora.

Neste primeiro final de semana, houve disputas no karatê (no colégio Santos Dumont), com 113 participantes, natação, com 208 atletas, judô (308) e atletismo (582), divididos em 114 equipes femininas e 113 masculinas – as três competições ocorreram simultaneamente no Complexo Esportivo Lagoão.

O final de semana contou ainda com competições de tênis de mesa (no Colégio Platão), com 188 atletas, sendo 100 no masculino e 88 no feminino; ginástica rítmica (no colégio Nossa Senhora da Glória), 1ª divisão com 21 atletas e 2ª divisão com 48; e vôlei de praia (na AABB), com 102 atletas, sendo 50 meninas e 52 meninos.

As disputas de xadrez (no Centro Dia), contaram com 153 inscritos; o handebol (no Complexo Esportivo Áureo Caixote e no colégio Três Reis de Oliveira), com 247 atletas distribuídos nas 18 equipes do feminino e 222 em 16 equipes do masculino; voleibol (nos colégios Nilo Cairo e Mater Dei), com 432 atletas; e ciclismo, com 13 participantes, com trajeto passando pelo Parque de Exposições, Praça Ruy Barbosa e o Lago do Jaboti, no Centro da cidade.

A vencedora da prova de judô, categoria sub 15 - 52kg, Laura Albuquerque, 13 anos, de Curitiba, conta o que sentiu ao conquistar a vitória no tatame. “Foi muito legal, eu treinei muito para isso, passei muitas dificuldades, mas graças a Deus eu consegui ganhar”, complementa.

Laura estava acompanhada da mãe, Maria Fernanda Silvério, que não escondeu a emoção em ver a filha no lugar mais alto do pódio. "É sempre uma correria nessas competições, a gente viaja muito, cansa, fica nervosa, mas no final, vala a pena, estou muito feliz".

APOIO DO ESTADO– Segundo a coordenadora-geral dos JEPs, Márcia Tomadon, os Jogos Escolares têm como característica a confraternizações de alunos de todo o Estado. Para que tudo corra bem, o evento é organizado e planejado durante um ano. A alimentação de qualidade para os estudantes está entre as principais preocupações.

“Entre os trâmites, há uma licitação para definir a empresa responsável pela alimentação dos atletas e tudo passa por nutricionistas da Secretaria de Estado da Educação, através da Fundepar, responsável pela merenda das mais de 2,1 mil escolas estaduais do Paraná”, afirma. “É tudo rigorosamente analisado, o cardápio, tudo que pode ser servido para nossas crianças, procurando proporcionar uma alimentação equilibrada, também com análise e aprovação da Vigilância Sanitária”.

JEPs– A fase final dos JEPs é uma etapa seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros 2023 (JEBs), que acontecem entre 31 de outubro e 15 de novembro, em local ainda a ser definido. Participam 6,5 mil atletas de 718 instituições de ensino publicas e privadas, que representam 194 muncípios. As modalidades esportivas disputadas em Apucarana são atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, futsal ACD, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, golf 7 e xadrez.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma promoção do Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte e da Secretaria de Educação, em parceria com a Federação do Desporto Escolar e dos Núcleos Regionais de Educação. A realização é da Prefeitura de Apucarana.

A programação completa dos jogos está no site da Secretaria do Esporte do Paraná ( esporte.pr.gov.br ) em "Jogos Oficiais – Jogos Escolares do Paraná" e no aplicativo da Paraná Esporte, que traz também os resultados em tempo real. As disputas seguem até 12 de agosto.