Com ginásio lotado, finais da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná começam em Apucarana

A etapa final dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEPs) – 12 a 14 anos acontece até 12 de agosto em Apucarana. São mais de 6,4 mil atletas que representam 718 escolas dos 32 núcleos regionais, de 194 municípios. A cerimônia de abertura foi nesta sexta-feira (4) no Ginásio de Esportes Lagoão, que ficou lotado com a participação de cerca de 5 mil pessoas.

O convidado especial da abertura oficial foi o ex-atleta olímpico e multicampeão do vôlei de praia Emanuel Fernando Scheffer Rego, que destacou a importância do papel dos pais na formação esportiva das pessoas.

“A juventude precisa de incentivo, eu nasci numa casa onde meus pais me incentivaram muito desde cedo, eu sei a diferença que isso faz na vida esportiva”, disse.

A cerimônia contou com várias atrações, incluindo apresentações de alunas da escolinha Iniciação, de ginástica rítmica e artística, e do grupo Independente de Dança, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Também foi exibido um vídeo do atleta de handebol Rafael Hidalgo, que fez parte da Seleção Brasileira. Nas imagens, gravadas nos últimos dias, ele leva o fogo simbólico da competição e percorre 22 praças esportivas do município.

O atleta chegou ao ginásio simultaneamente ao término do vídeo, dando uma ideia de transição do percurso para o momento ao vivo, quando passou a tocha para o jovem atleta de atletismo Yohan de Oliveira, que acendeu a Pira dos JEPs.

Segundo Márcia Tomadon, coordenadora-geral dos JEPs, este momento representa a passagem da responsabilidade de um atleta consagrado para um jovem cheio de sonhos. “É como se dissesse eu já fiz a minha parte, faça a sua agora, uma importante motivação a todos os participantes”.

Na sequência, Emanuel jogou bolas de vôlei autografadas para os atletas e o público, com seu saque típico em meio à multidão. “Foi muito gratificante quando joguei as bolas para as crianças e para a arquibancada, todos animados, esperando. A gente sente a diferença que o esporte faz para todos”, destacou.

Segundo o diretor de Esportes da Secretaria do Esporte do Paraná, Cristiano d’El Rei, alguns dos competidores têm a possibilidade de alcançar o nível da atleta do vôlei de praia, mas o mais importante é levarem para suas vidas os valores do esporte.

“Quem leva uma cultura esportiva leva qualidade de vida, saúde, leva vários aspectos que são fundamentais na vida pessoal, profissional e afetiva”, disse.

OS JOGOS- A fase final dos JEPs é uma etapa seletiva para a participação nos Jogos Escolares Brasileiros 2023 (JEBs), que acontecem entre 31 de outubro e 15 de novembro, em local ainda a ser definido.

As modalidades esportivas disputadas em Apucarana são atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, futsal ACD, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, golf 7 e xadrez.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma promoção do Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte e da Secretaria de Educação, em parceria com a Federação do Desporto Escolar e dos Núcleos Regionais de Educação. A realização é da Prefeitura de Apucarana.