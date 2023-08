Pedala Aquece Paraná une esporte e solidariedade em diversos municípios

A Secretaria de Estado do Esporte e a Superintendência Geral de Ação Solidária realizam a campanha Pedala Aquece Paraná, com objetivo de promover passeios ciclísticos para arrecadar cobertores, agasalhos e roupas para as comunidades vulneráveis do Estado. Neste sábado (05), a ação acontece em Antônio Olinto, Araruana, Luiziana, Missal, Palotina e Rebouças, e passará por outras cidades até o início de setembro.

A iniciativa acontece pelo terceiro ano consecutivo, sempre em parceria com as prefeituras dos municípios voluntários. Em 2023 são 57 cidades integram a companha.

“O Pedala Aquece Paraná é muito importante porque promove não só a prática do ciclismo, mas também a ideia de ajudar aqueles que mais precisam”, ressalta o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

Em Curitiba, o evento aconteceu no dia 16 de julho, contou com a presença de 350 ciclistas e arrecadou mais de 2 mil peças que foram encaminhadas à Fundação de Ação Social de Curitiba e para entidades de apoio ao tratamento do câncer infantil.

Segundo Rogério Riva, coordenador do programa Pedala Paraná, o evento foi um sucesso. “Foi uma ação bem bacana na Capital porque tivemos vários grupos de ciclistas participando. Ainda temos alguns eventos para acontecer pelo Estado e que o que for arrecadado será doado para entidades dos próprios municípios”.

Mais informações neste LINK .

Confira as próximas datas e cidades:

6 de agosto - Assis Chateaubriand, Fênix, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Laranjeiras, Londrina, Mamborê, Mariluz e Turvo

11 de agosto - Telêmaco Borba

12 de agosto - Guarapuava, Inácio Martins, Jaguariaíva, Prudentópolis e Rio Azul

19 de agosto - Campo Mourão

20 de agosto - Mandaguari e Medianeira

27 de agosto - Marialva

1º de setembro - Palmas