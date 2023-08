Taça das Favelas Paraná 2023 tem 11,6 mil inscritos; competição começa no dia 12

O Paraná vai receber pelo quarto ano a Taça das Favelas, torneio de futebol amador criado em 2012. As disputas têm início no dia 12 de agosto, às 08h30, no estádio Pinhão, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A grande final será em 18 de novembro, às 14h, no estádio do Athletico Paranaense, em Curitiba.

A edição deste ano conta com 11.636 inscritos para as fases eliminatórias, que selecionarão os atletas que disputarão a taça. São 204 favelas competindo no Estado. No total, serão 12 grupos masculinos e quatro femininos, com 146 jogos até a grande final.

O lançamento da Taça das Favelas Paraná 2023 aconteceu nesta quinta-feira (3) em um grande evento realizado na Ópera de Arame, em Curitiba. Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA), o evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e faz parte do calendário oficial de eventos da Capital.

“Acreditamos no potencial transformador deste competição e em como ela fortalece a inclusão e a diversidade do cenário esportivo”, afirmou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski. “O futebol tem o poder de unir as pessoas com alegria, e ver tantos jovens talentosos das comunidades se destacando é inspirador. É uma oportunidade única para todos se conectarem”.

Para o assessor técnico da Secretaria do Esporte, Ney Santos, o Paraná tem que se orgulhar com a evolução do evento de 2019 para 2023. “Na primeira edição não tínhamos sequer local para jogar. Hoje temos os campos da suburbana à disposição e a final na Arena da Baixada”, disse. “Convidamos a todos para participar e dar visibilidade para esse torneio tão importante”.

PRESENÇAS–O lançamento da Taça das Favelas Paraná teve a presença do secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel; do secretário municipal do Esporte, Carlos Eduardo Pijak; e do presidente da Central Única das Favelas (Cufa) no Paraná, José Campos Jardim, o Zé da Cufa.