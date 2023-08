Curitiba recebe neste final de semana uma etapa do Ranking Paranaense de Escalada

A Federação de Escalada Esportiva do Paraná (FEEP) promove uma nova etapa de provas do Ranking Paranaense de Escalada Esportiva, no ginásio UBT Escalada, em Curitiba, no sábado (05), às 10h. Seguindo o calendário de competições do ano, atletas retornam à Capital para uma modalidade que exige movimentos explosivos e força bruta, a Boulder.

O Ranking Paranaense é composto de três modalidades de competição: Guiada, Boulder e Velocidade. Guiada e Velocidade já tiveram etapas em maio. Agora, no UBT, acontece a primeira etapa de Boulder. A segunda etapa de Boulder será no final de setembro e as novas fases de Velocidade e Guiada serão em outubro.

A modalidade foi incluída no quadro de esportes para os Jogos Olímpicos de Tóquio e estará presente em Paris 2024. São quatro ginásios em Curitiba: Campo Base, UBT, Via Aventura e Caverna. A cidade também conta com centros de treinamento e diversas empresas que abastecem o mercado de equipamentos para a prática.

As etapas qualificatórias acontecem na parte da manhã e as finais iniciam às 17h30. “O evento é aberto ao público. O ingresso é algum item de higiene pessoal, que será doado para o projeto de assistência social Panelão Solidário”, conta o presidente da FEEP, Dátames “Tato” Egg.

A realização conta com o incentivo do Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte.

Serviço:

Data: 05 de agosto

Horário: a partir das 10h

Local: UBT Escalada - Av. Anita Garibaldi 1874 - Fundos - Ahú, Curitiba - PR