69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná começa nesta sexta-feira em Apucarana

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) começa nesta sexta-feira (04), em Apucarana (Vale do Ivaí), às 19h30, no Ginásio de Esportes Lagoão. A abertura terá a presença do ex-atleta olímpico e multicampeão do vôlei de praia Emanuel Fernando Scheffer Rego. A competição encerra no dia 12 de agosto.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Apucarana, a Secretaria Estadual da Educação e os Núcleos Regionais da Educação, a fase final da competição, para alunos-atletas de 12 a 14 anos, conta com 6.413 participantes, representando 718 escolas de 194 municípios do Estado.

Ela é uma etapa seletiva para a participação nos Jogos Escolares Brasileiros 2023 (JEBs), que acontecem entre 31 de outubro e 15 de novembro, em local ainda a ser definido.

As modalidades esportivas são atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, futsal ACD, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, golf 7 e xadrez.

Márcia Tomadon, coordenadora dos Jogos Escolares, está satisfeita com o total de inscrições. No taekwondo, por exemplo, são mais de 400 atletas inscritos. “Isso mostra a confiança que os professores do Paraná têm nas ações do governo estadual. Apucarana está muito bem preparada, com locais de competição em boas condições para receber o evento, e acredito que teremos uma competição de altíssimo nível”, afirmou.

Os documentos oficiais (boletim, programação, resultados, classificação final, notas, etc.) do evento serão publicados na página oficial da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte , desenvolvido em parceria com a Ingá Digital.

Veja a programação e locais:

05/08 - Karatê - Santos Dumont

05 e 06/08 - Natação - Lagoão

05 e 06/08 - Tênis de Mesa - Colégio Platão

05 e 06/08 - Judô - Lagoão

05 e 06/08 - Ciclismo - Parque de Exposições / Praça Ruy Barbosa / Lago do Jaboti

05 e 06/08 - Ginástica Rítmica - Nossa Senhora da Glória

05 a 07/08 - Vôlei de Praia - AABB

05 a 08/08 - Xadrez - Centro Dia

05 a 08/08 - Atletismo - Lagoão

05 a 10/08 - Handebol - Áureo Caixote / Três Reis de Oliveira

05 a 10/08 - Voleibol - Nilo Cairo / Mater Dei

07 a 12/08 - Futsal e Futsal ACD - Lagoão / Cidadania

07 a 12/08 - Basquete - Sesi / Colégio São José

09 a 12/08 - Badminton - Colégio Platão

10/08 - Golf 7 - APAE Apucarana

10 e 11/08 - Tênis - Country Club de Apucarana10 a 12/08 - Taekwondo - Santos Dumont.