Paraná Bom de Bola: confira os resultados da fase macro e os classificados para a grande final

Os municípios de São Mateus do Sul, Marilândia do Sul, São Jorge do Ivaí e Itapejara d'Oeste sediaram a fase macrorregional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola neste final de semana. A competição de futebol de campo, realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Esporte, contou com a participação de 58 municípios inscritos em quatro categorias: 15+ feminino, sub 16 masculino, sub 21 masculino e master +50 masculino.

O coordenador do Paraná Bom de Bola, Marcelo Neves, afirma que participaram da competição mais de 1,5 mil pessoas, incluindo atletas, dirigentes e arbitragem. “Os classificados na macrorregional adquiriram por direito as vagas para a fase final, que acontece em dois finais de semana de outubro, de 5 a 8 e de 26 a 29 na cidade de Campo Mourão. Foram jogos muito importantes para incentivar o esporte nos nossos municípios”, adiciona.

SÃO JORGE DO IVAÍ–Em São Jorge do Ivaí, o grande destaque foi o município de Maringá, que conquistou três títulos (sub 16 masculino, sub 21 masculino e 15+ feminino).

No sub 16 masculino, a equipe de Maringá venceu a equipe de Goioerê por 3 x 2, em uma partida muito emocionante e cheio de viradas. Os meninos maringaenses saíram na frente com um gol do atleta Anthony. Depois sofreram a virada com dois gols do atacante Willian, de Goioerê, e então conseguir uma virada, alcançando o placar final, com gols de Wanderson e Jhonatas. O gol da vitória saiu aos 39 minutos do segundo tempo.

No sub 21 masculino, Maringá venceu a equipe de Moreira Sales. O placar do jogo foi 2 x 0. A medalha de bronze ficou com a equipe de Iporã, que venceu São Jorge do Ivaí por 3 x 2. No feminino, as maringaenses venceram o time de Roncador.

Na categoria Master 50+ o título ficou com a equipe de Paraíso do Norte, que venceu Umuarama por 2 x 1. Já a terceira colocação ficou com São Jorge do Ivaí, ao vencer por 1 x 0 a equipe de Araruna.

MARILÂNDIA–Em Marilândia do Sul, quatro cidades diferentes ganharam as quatro categorias disputadas nos estádios Romeu Beligni e Leão do Norte.O15+ feminino ficou comManoel Ribas, osub 16 masculino comLondrina, osub 21 masculino comFlorestópolis e omaster +50 masculino comJardim Alegre.

SÃO MATEUS DO SUL– São Mateus do Sul foi o destaque do torneio em casa, vencendo dois títulos (sub 16 masculino esub 21 masculino) e se classificando em três categorias.

São Mateus do Sul ganhou de Araucária e Guarapuava as finais masculinas entre os jovens.No Master 50+, a equipe de Campo Largo foi a grande campeã, vencendo Guarapuava por 3 x 0. Apesar da derrota, os guarapuavanos também avançaram para a próxima fase.

No 15+ feminino, a grande campeã foi a equipe do Arapoti, que terminou o grupo com 29 gols em três jogos. Na última rodada, as arapotienses golearam o time de São Mateus do Sul por 5 x 0. Apesar da derrota, São Mateus do sul feminino também avançou para a próxima fase.

ITAPEJADA D'OESTE– O grande destaque da fase final em Itapejara d'Oeste foi Cascavel, que ficou com as conquistas dosub 16 masculino e sub 21 masculino.Marechal Candido Rondon ganhou o feminino ePato Branco brilhou entre os veteranos.

CLASSIFICADAS– As equipes classificadas para a fase final são, no feminino, Curitiba, Londrina, Toledo, Arapoti, São Mateus do Sul, Manoel Ribas, Centenário do Sul, Maringá, Roncador, Marechal Cândido Rondon e Dois Vizinhos; no sub16 masculino,São José dos Pinhais, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, São Mateus do Sul, Guarapuava, Londrina, São Pedro do Ivaí, Maringá, Cidade Gaúcha, Cascavel e Toledo; nosub 21 masculino,São Meteus do Sul, Foz do Iguaçu, Goioerê, Altônia, Araucária, Florestópolis, Cornélio Procópio, Maringá, Moreira Sales, Cascavel e Coronel Vivida; e nomaster +50 masculino,Cafelândia, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Guarapuava, Jardim Alegre, Andirá, Paraíso do Norte, São Jorde do Ivaí, Pato Branco e Itapejara D'Oeste. Campo Mourão, a sede, competirá nas quatro categorias.