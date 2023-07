Evento com caça ao tesouro reuniu 150 apaixonados por embarcações na Ilha do Mel

Cerca de 150 pessoas, apaixonadas por embarcações, participaram da 9ª edição do Lobafest, evento náutico realizado na Ilha do Mel, um dos cartões-postais do Paraná. Divididos em barcos, lanchas e jet skis, eles saíram simultaneamente de Pontal do Sul e de Paranaguá em direção à Fortaleza em busca de “tesouros” escondidos. Os participantes foram recepcionados por atores vestidos de piratas, que contaram um pouco da história do local, dando dicas de onde pequenas garrafas contendo números relacionados a prêmios estavam escondidas.

Com apoio do Governo do Estado, por meio das secretaria do Esporte e a do Turismo, o evento encerrou a segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, o Festival de Inverno do Litoral.

O Lobafest é organizado pela Loba do Mar Eventos. Giselle Furtado, responsável pelo evento, destacou a participação do Governo do Estado. “Inserir o Lobafest nos Jogos de Aventura e Natureza é fantástico porque estimula outras pessoas que gostam de esporte a verem isso não somente como uma atividade lúdica, mas também cultural, de entretenimento e aventura”, disse.

A Fortaleza da Ilha voltou a ser palco da atividade após nove anos– o Lobafest também é realizada em outras regiões do Estado. Os participantes também foram à Nova Brasília, onde assistiram a um show da dupla Funk Pero no Mucho e depois receberam seus prêmios. Os restaurantes da famosa praia, que ofertaram cardápio especial da 11ª Festa Nacional da Tainha, ficaram lotados com a chegada das embarcações.

O secretário do Esporte, Hélio Wirbiski, lembrou que o objetivo do governo estadual é movimentar o Litoral em um período de baixa temporada. "E está dando certo. Tivemos mais um fim de semana cheio”, afirmou.

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) são um projeto inovador que une a prática esportiva e o turismo, pois acontece de forma itinerante em cenários paranaenses que chamam atenção pela beleza da natureza. O objetivo é incentivar o esporte e fomentar a economia regional, além de levar lazer à população. Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência.

A primeira etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS) 2023 foi em Londrina e região. O Festival de Inverno no Litoral foi a segunda etapa do calendário dos JANS. Ele ofertou atividades em Guaratuba, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Houve competição de mais de 40 modalidades esportivas, entre elas de futevôlei, vôlei de praia, natação em águas abertas, patinação de velocidade, teqball, skate, motocross, corrida de aventura, enduro equestre, canoagem, beach tennis, entre outros.

No primeiro final de semana, o Litoral também recebeu o Festival da Família, que aconteceu em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O evento reuniu mais de 2 mil pessoas no Aeroparque, em Paranaguá. Entre as atividades oferecidas estavam oficinas de beisebol, voo de balão, parede de escalada, tirolesa, tiro com arco, futevôlei, tênis de mesa, teqball e perna de pau, e apresentações culturais, como o show da banda Blindagem.