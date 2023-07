Estado abre edital para selecionar projetos esportivos em centros de atletismo e skate

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), abriu um edital de chamamento público para instituições da sociedade civil interessadas em desenvolvimento de projetos esportivos no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA) e no Centro Nacional de Skate (CNTSK8), no Ginásio do Tarumã. As inscrições abrem na próxima terça-feira e vão até o dia 31 de agosto. O investimento máximo será de R$ 1,5 milhão pelo prazo de 12 meses.

Os projetos esportivos serão destinados para a utilização diária dos equipamentos esportivos, permitindo formação esportiva e treinamento especializado, atendendo o escopo de atuação da Secretaria de Esporte, que tem como diretriz fundamental o acesso ao esporte como mecanismo de desenvolvimento humano e social. As parcerias também poderão promover competições de nível nacional e internacional e deverão se ater à promoção do esporte feminino e do paradesporto.

As entidades e organizações interessadas devem apresentar planos de trabalho contendo prazo para a execução das atividades e planejamento de aplicação de recursos, que serão aprovados pela Secretaria de Esporte. As parcerias terão responsabilidade sobre materiais adquiridos e funcionários contratados para a execução dos projetos.

Situado em Cascavel, o CNTA é o maior e mais moderno complexo esportivo especializado no treinamento da modalidade do Estado. O objetivo, com o edital, é desenvolver projetos que contemplem a formação e o alto rendimento, com disponibilização de até R$ 600 mil.

Já oCentro Nacional de Skate, localizado em Curitiba, no Ginásio do Tarumã, tem uma pista olímpica em fase final de construção. Além de poder servir de preparação para a seleção brasileira da modalidade, visando os Jogos Olímpicos de Paris, também pode receber projetos de formação, iniciação e alto rendimento. A ideia do CNTSK8 édifundir a modalidade, consolidando Curitiba como a capital do skate. O valor também será de até R$ 600 mil.

O edital também contempla a possibilidade de apresentação de um projeto para o evento de inauguração, ainda sem data prevista, mas que deve ocorrer no segundo semestre