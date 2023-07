Estado apoia Lobafest 2023, que conta com caça ao tesouro na fortaleza da Ilha do Mel

A praia de Nova Brasília, na Ilha do Mel, recebe o Lobafest neste fim de semana. O evento organizado pela Loba do Mar Eventos faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza e conta com apoio da Secretaria de Estado do Esporte, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Secretaria de Turismo do Estado e Prefeitura de Paranaguá.

OLobafest é um evento de cunho náutico e esportivo que reúne várias modalidades. Nesta edição, haverá Caça ao Tesouro e um encontro de embarcações com show musical. As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora , com número máximo de 200 participantes, sem limitação de idade.

A partir das 9h, lanchas e jetskis saem de Paranaguá e de Pontal do Paraná. Elas se reunirão na Ponta Oeste da Ilha do Mel. A 9ª edição da Caça ao Tesouro na Fortaleza acontece entre 10h e 13h. É uma atividade lúdica que ocorre dentro da Fortaleza. Os desafios acontecem ao longo das trilhas e entre os antigos muros da instalação histórica.

A atração musical será a banda curitibana Funk Pero no Mucho, que ficará responsável por animar o público na praia de Nova Brasília. A gastronomia local também faz parte do evento, que integra a 11ª Festa Nacional da Tainha, promovida pela prefeitura no início do mês. Os participantes poderão fazer pedidos por meio do "Delivery Boat", que entregará porções do prato típico direto nas embarcações.

Giselle Furtado, organizadora do Lobafest, trabalha para que os participantes possam sentir a energia do local de forma diferente, com uma atividade saudável, integrada ao meio ambiente e incentivadora do turismo na região. “Esperamos proporcionar uma experiência única, mesmo para quem já visitou a fortaleza outras vezes”, conta

O diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria do Esporte, Tiago Campos, convida a todos que tiverem embarcações para que se inscrevam no evento. “É uma inovação e tem tudo a ver com os jogos. Além de ser em uma paisagem paradisíaca que é a Ilha do Mel, traz a cereja do bolo que é a caça ao tesouro na fortaleza”, comenta.

Serviço:

Data: 29 de julho, sábado

Horário: a partir das 9 horas

Local: Praia de Nova Brasília, Ilha do Mel

Inscrições: www.lobafest.com.br

Mais informações: (41) 99961-9191