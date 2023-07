Nova fase do Paraná Bom de Bola começa nesta quinta e reúne mais de 1.200 atletas

Os municípios de São Mateus do Sul, Marilândia do Sul, São Jorge do Ivaí e Itapejara d'Oeste recebem a partir desta quinta-feira (27) a fase macrorregional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola. A competição de futebol de campo é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e com o apoio e parceria das prefeituras municipais. Nesta fase são 1.244 atletas de 58 municípios inscritos em quatro categorias: 15+ feminino, sub 16 masculino, sub 21 masculino e master +50 masculino.

A macrorregional é a etapa seguinte da regional (que foi disputada em maio) e classifica equipes para a final. Emerson Venturini, coordenador dos jogos de rendimento na Secretaria do Esporte, diz que a expectativa é que competição que começa nesta semana seja movimentada e alto nível técnico. “Com certeza teremos diversos jogos bem disputados já que, em cada uma das cidades-sedes haverá duas equipes de cada categoria, classificadas para a fase final. Será um bom futebol”, diz ele. A fase final acontece em dois fins de semana de outubro (de 5 a 8 e de 26 a 29), em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.

Lançada em 2021, a competição faz parte dos Jogos Oficiais do Estado e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida – que abrange atletas seniors. Com isso, o Paraná Bom de Bola engloba uma modalidade, o futebol de campo, dividido em quatro categorias, trabalhando com atletas a partir dos 15 anos até mais de 50 anos, além de buscar desenvolver o futebol feminino, o turismo no Paraná e a promoção da saúde.

Assim, abrange o desenvolvimento da base, formação de atletas e participação efetiva no esporte, principalmente de mulheres. Das 60 equipes inscritas, 13 são da categoria 15+ feminina, totalizando 249 atletas.“É importante ressaltar a participação feminina. Com a Copa do Mundo da Austrália, temos visto o aumento da participação de meninas no Bom de Bola e, com certeza, o número de praticantes vai aumentar ainda mais por influência deste evento mundial”, diz o coordenador do Paraná Bom de Bola, Marcelo Neves.

FASE REGIONAL -Na fase regional, que terminou em 28 de maio, foram mais de 8 mil pessoas envolvidas entre atletas, técnicos, dirigentes e staff, totalizando 327 equipes de todo o Estado, sendo 26 equipes femininas. Esta primeira etapa foi sediada em 12 municípios: Campo Largo, Ibaiti, Iporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Reserva do Iguaçu, Ribeirão do Pinhal, Roncador, Planalto e Terra Rica.

ANO PASSADO -A 2ª edição do Paraná Bom de Bola, em 2022, foi marcada pelo aumento de 30% no número participantes, alcançando mais de 10 mil atletas de 185 municípios e totalizando 357 equipes competindo, sendo 30 delas, femininas. As cidades-sede foram Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.