Novo hit: primeira edição do Festival de Inverno termina com sucesso de público no Litoral

Com um clima de agitação, energia e alegria, o Litoral sediou a segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, o Festival de Inverno, que aconteceu de 7 a 23 de julho. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e com o apoio das prefeituras e das federações esportivas.

Durante 16 dias foram 40 modalidades esportivas acontecendo em Guaratuba, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Essa foi a maior etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, que tem como objetivo incentivar o esporte e fomentar a economia regional, além de levar lazer à população. Cerca de 7 mil pessoas participaram das competições e os atendimentos gerais durante o Festival de Inverno chegaram a mais de 45 mil pessoas.

“A intenção dessa etapa dos JANS era movimentar o Litoral também no inverno e foi o que fizemos nos últimos finais de semana, com hotéis e restaurante lotados, o comércio bem movimentado. Mais uma vez o esporte foi usado como indutor do turismo e gerador de emprego e renda para os paranaenses”, disse Helio Wirbiski, secretário estadual do Esporte.

Segundo o diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria, Tiago Campos, o Festival de Inverno vai virar um marco no Paraná. “Nós fechamos essa etapa de uma maneira espetacular, batemos recorde de número de atletas e de modalidades e movimentamos o Litoral com diversas atrações”, contou. “Foi muito gratificante porque tivemos competições de nível estadual, nacional e até internacional, com atletas de diversos estados do Brasil e também de fora vindo prestigiar essa festa”.

Entre as disputas estiveram oCircuito Paranaense de Vôlei de Praia, o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, oCampeonato Paranaense de Motocross, oCircuito Paranaense de Águas Abertas, oCampeonato Paranaense de Handebol de Areia e oCampeonato Paranaense de Enduro Equestre.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA–As próximas etapas são os JANs Corredor das Águas (setembro/outubro) - Porto Rico, São Pedro do Paraná, Paranavaí, Marilena, Maringá e Terra Rica; e JANs Angra Doce (outubro) - Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi.

Confira os destaques do Festival de Inverno em cada cidade:

PARANAGUÁ– O Festival da Família reuniu mais de 2 mil pessoas entre os dias 8 e 9 de julho, no Aeroparque, em Paranaguá. O evento foi organizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura. O evento levou esporte e cultura para crianças e adultos e contou com diversas atrações, como oficinas de beisebol, voo de balão, parede de escalada, tirolesa, tiro com arco, futevôlei, tênis de mesa, teqball, perna de pau, além da apresentação da banda curitibana Blindagem.

O Aeroparque também foi sede dos Crossgames e do Campeonato Paranaense de Street Skate, que contou com 150 atletas. Na segunda semana do Festival de Inverno, o Aeroparque recebeu o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, que contou com 153 duplas inscritas e aproximadamente 300 atletas de diversas cidades do Paraná, e também a 2ª etapa do Campeonato Paranaense Basquete 3x3, que contou com a participação de mais de 200 atletas.

PONTAL DO PARANÁ– Nos dias 8 e 9, Pontal do Paraná recebeu a primeira etapa do Circuito Escolar de Taekwondo, que aconteceu em parceria com a Federação de Desporto Escolar (FPDE). Já a 3ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2023 foi realizada pelo ASPP Resgate, com a Supervisão da Federação Paranaense de Surf, Prefeitura de Pontal do Paraná e Governo do Estado.

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding foi a grande atração na Praia de Ipanema no final de semana de 15 e 16 de julho. O evento aconteceu pela primeira vez em águas paranaenses e recebeu 127 atletas de nove estados do Brasil, além de um público estimado de mais de 1.500 pessoas assistindo a competição.

Pontal do Sul recebeu uma das grandes novidades dos Jogos de Aventura e Natureza com a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre. Ao todo foram 62 conjuntos (cavalo e cavaleiro) competindo em provas de regularidade (20km e 40km) e provas de velocidade (60km e 80km). A 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Motocross aconteceu em Pontal do Sul, durante o último final de semana, o evento contou com mais de 300 atletas, que competiram em 19 categorias.

Praia de Leste foi sede do Campeonato Paranaense de Capoeira, que aconteceu no ginásio do Colégio Ezequiel. O evento reuniu 150 capoeiristas de diversas idades e de várias regiões.

GUARATUBA– Nos dias 8 e 9, Guaratuba foi palco de eventos de kart, triathlon e pesca embarcada. O kart reuniu um público de mais de mil pessoas, já o triathlon contou com a participação de 195 atletas.

Na segunda semana do Festival de Inverno, a 2ª etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas levou mais de 70 atletas para nadar nas águas de Guaratuba. Os nadadores competiram em três provas: 1500 metros, 750 metros e 400 metros.

Também em Guaratuba, o Campeonato Pan-americano de Patinação em Velocidade teve a participação de 70 atletas do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela e contou com um público de aproximadamente 400 pessoas.

MATINHOS– No primeiro final de semana, Matinhos recebeu um curso de capacitação de beach tennis. A Praia Mansa também recebeu o Campeonato de Canoagem, que contou com disputadas das categorias Menor, Infantil, Cadete, Júnior, Sênior, Master e por equipes.

Entre os dias 15 e 16, Matinhos recebeu o Campeonato Paranaense de Handebol de Areia e o Campeonato de Beach Tennis. No handebol foram mais de 100 atletas competindo e no beach tennis, uma das grandes atrações do momento, foram mais de 200 duplas de todo o Estado.

ANTONINA– Antonina recebeu a Taça Brasil de Ciclismo XCO entre os dias 8 e 9 de julho. Com um percurso desafiador em áreas urbanas, foram 56 participantes. O público também assistiu as manobras dos pilotos em uma apresentação de wheeling.

MORRETES– No dia 15 de julho, Morretes recebeu a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Corrida de Aventura, em duas categorias (discovery e adventure). O evento contou com a participação de 44 equipes.