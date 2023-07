Jogos Escolares do Paraná definem campeões que irão à competição nacional

Os Jogos Escolares do Paraná (JEPs) definiram os vencedores das modalidades coletivas neste final de semana, em Maringá, no Noroeste do Estado. A premiação dos campeões marcou o fim da etapa estadual para alunos de 15 a 17 anos. Foram mais de seis mil participantes nesta fase, entre atletas, dirigentes, arbitragem e organizadores, de 782 escolas de 230 municípios paranaenses.

Agora, os alunos que se sagraram campeões desta 69ª edição dos Jogos Escolares vão representar o Paraná na etapa nacional dos Jogos da Juventude, que acontece entre os dias 1 e 16 de setembro, em Ribeirão Preto (SP). Essa competição é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Em 2022, o Paraná foi campeão nacional dos Jogos da Juventude.

Promovidos pelo Governo do Estado, os JEPs foram organizados pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Maringá, a Secretaria Estadual de Educação e os Núcleos Regionais da Educação. Eles fazem parte dos 11 jogos oficiais do Estado.

As competições tiveram início dia 15 de julho e envolveram várias modalidades, como wrestling, taekwondo, ginástica rítmica, ciclismo, xadrez, atletismo, handebol, basquete, vôlei de praia, futsal, vôlei, skate, badminton, judô, tênis de mesa e natação. Atletismo e futsal contaram com a disponibilidade para atletas com deficiência, e o basquete para atletas com deficiência intelectual.

Segundo a coordenadora dos JEPs, Márcia Tomadon, as expectativas foram superadas em todos os sentidos. “A estrutura física de Maringá foi excepcional, todos os participantes elogiaram os espaços fornecidos pela prefeitura. Tivemos diversas modalidades acontecendo ao mesmo tempo, o que proporcionou um grande número de espectadores e atletas podendo assistir aos jogos dos colegas e adversários, isso facilitou o trabalho da organização”, afirmou.

APLICATIVO PARANÁ ESPORTE –Os documentos oficiais dos JEPs, como boletins, programação, resultados e classificação, estão disponíveis na página oficial da Paraná Esporte e também no aplicativo da Paraná Esporte, que pode ser baixado na App Store e no Google Play .