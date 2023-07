Wenceslau Braz conquista a primeira vitória na segunda fase do Paranaense de Futsal

A equipe Wenceslau Braz Futsal conquistou sua primeira vitória na segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze.

De acordo com as informações divulgadas pela secretaria municipal de Esportes, a partida foi realizada na noite do último sábado (22) no Ginásio de Esportes Betão. Com o apoio da torcida brazense, os donos da casa fizeram bonito e venceram a equipe do Pinhais Futsal com uma goleada de 7x1.

Agora, com os três pontos garantidos e ocupando a terceira posição na tabela, a equipe de Wenceslau Braz se prepara para próxima partida fora de casa quando enfrenta o São Mateus Futsal.