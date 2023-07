75% dos paranaenses aprovam a gestão de Ratinho Junior na saúde

Três a cada quatro paranaenses aprovam a gestão de saúde pública de Ratinho Junior. Segundo uma pesquisa da Radar Inteligência, divulgada nesta terça-feira (18), 75,6% da população está satisfeita com os investimentos e a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS). Outros aspectos da área, como atendimento médico e transporte, também foram elogiados.

Nos últimos anos, a prioridade pela regionalização gerou mais de 800 obras em todo o Estado, entre três novos hospitais, 21 pronto- atendimentos municipais, 12 ambulatórios de especialidades e 700 convênios com hospitais privados e filantrópicos, abrindo as portas a quem mais precisa de apoio.

Também foi ampliado o programa Remédio em Casa, alcançando 18 mil pessoas, e o total de repasses do Tesouro do Estado aos consórcios municipais. O investimento total ultrapassa R$ 18 bilhões.

A aprovação alcança todos os recortes sociais (sexo, escolaridade, faixa etária e renda familiar) e as regiões do Estado, das grandes às pequenas cidades. Regionalmente, a aprovação varia de 93,2% no Sudoeste a 65,1% no Centro Oriental (região de Ponta Grossa). Os índices também são bem altos entre aqueles com renda inferior a R$ 2,6 mil, mais dependente de políticas públicas e que não têm acesso a planos privados de saúde.

A pesquisa Radar também mapeou outras informações relevantes do setor. Um dos apontamentos é que 72% dos paranaenses usam frequentemente o SUS, enquanto 27% utilizam planos privados – o restante não opinou. A diferença é similar quando o questionamento envolve a utilização, em algum momento, da pessoa ou familiar, de algum equipamento público, com 74% de respostas positivas, ou seja, o universo de usuários é bem grande.

O nível de satisfação com o atendimento médico também foi alto: 98,2% dos paranaenses. Em três regiões – Centro Oriental, Norte Pioneiro e Sudeste (região de Irati e União da Vitória) – o índice foi de 100%. Segundo a pesquisa, 55,4% dos paranaenses dão nota 10 para o atendimento, enquanto 18,1% dão nota 9. A média geral no Estado é de 9,04, sendo a maior, 9,84, no Norte Pioneiro, e a menor, 8,66, no Oeste.

Outro indicador importante é que 94,6% da população está satisfeita com a estrutura física das instalações das unidades públicas. Segundo a pesquisa, 43% deram 10 e a média, em nota, foi de 8,60, sendo a maior, 9,47, no Centro Ocidental (Campo Mourão), e a menor, 7,87, no Oeste.

Quando o assunto é atendimento de urgência e emergência, 85% dos paranaenses, em média, estão satisfeitos. No Sudoeste, por exemplo, são 94,6%. A nota média nesse quesito ficou em 8,29.

Em relação ao transporte, a aprovação ficou em 79,7%, com nota média de 8,63. O Estado realizou nos últimos anos a maior entrega de veículos da história, com 300 novas ambulâncias e mais de mil carros para a Estratégia Saúde da Família, e também alcançou 100% de cobertura do SAMU pela primeira vez na história – em Maringá, além disso, o helicóptero que atende a região agora faz transfusões de sangue no local do acidente.

Outro aspecto positivo apontado pela população foi em relação às cirurgias eletivas. 76,2% dos paranaenses aprovam a condução do processo que envolve inclusão na fila e realização do procedimento. O Paraná organizou no pós-pandemia, com recursos próprios (R$ 150 milhões), um grande mutirão em parceria com hospitais próprios, privados e filantrópicos para acelerar procedimentos que ficaram represados. Apenas o Hospital Zona Norte de Londrina, por exemplo, fez 376 procedimentos em março deste ano, maior número da história para um único mês.

A pesquisa ainda aponta que os paranaenses estão satisfeitos com a entrega de medicamentos (86,6%) e a tecnologia dos equipamentos disponibilizados (82,6%) nas estruturas públicas.