Último final de semana do Festival de Inverno terá torneios de motocross e capoeira

O Litoral recebe neste final de semana o Campeonato Paranaense de Motocross e o Campeonato Paranaense de Capoeira. Ambas as competições fazem parte da etapa Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza, que começou no dia 7 de julho.

A 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Motocross acontece em Pontal do Sul, praia de Pontal do Paraná, durante todo o sábado e domingo. As disputas envolvem mais de 300 atletas, que irão competir em 19 categorias: Light, Buraco Racer, MX Feminina, Mini Motos, Intermediária Especial, MX40, MX 45, MX50, MX55, MX2, MX2 Junior, F.L.N, Intermediária Nacional, MX35 Nacional, 65CC, 150CC, MX1, MX30 e MX35.

Gilberto Rosa “Juba”, presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, disse que as expectativas para o evento são altas. “Estamos esperando uma média de público de 5 mil pessoas durante toda a competição, teremos uma área bem bacana para receber o pessoal com arquibancada coberta, praça de alimentação com food trucks”, afirmou.

Eduardo Saçaki, coordenador de Esportes a Motor da Secretaria de Estado do Esporte, disse que os preparativos estão quase concluídos.“Montamos uma força tarefa para a realização do Paranaense de Motocross, todos com muita energia e disposição para que o evento possa acontecer da melhor forma possível", complementou.

Praia de Leste, também em Pontal do Paraná, será sede do Campeonato Paranaense de Capoeira, que acontece no ginásio do Colégio Ezequiel. O evento reunirá 135 atletas. Eles irão competir em oito categorias: pena, leve, médio, meio pesado, pesado, super pesado, sênior e master.

A abertura solene acontece na sexta-feira (21) no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Pontal do Paraná. No sábado acontecem as disputas do infantil e juvenil e no domingo, as adultas.

FESTIVAL DE INVERNO– Com um clima de agitação, energia e alegria, o Litoral está sediando a segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, o Festival de Inverno. Ao todo a programação reunirá 40 modalidades esportivas. O evento é organizado pela Secretaria do Esporte e realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e apoio das prefeituras municipais e das federações esportivas.

Segundo o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, o Festival de Inverno cumpre o papel de fomentar o turismo do Litoral por meio do esporte “Estamos com hotéis e restaurantes lotados por causa dos Jogos de Aventura e Natureza, e isso é muito importante porque temos o esporte não só como indutor da saúde e entretenimento, mas também do turismo, gerando empregos, renda e desenvolvimento econômico”, destacou.

Desde o dia 7 de julho, Guaratuba, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná receberam diversas competições, oficinas e atrações, entre elas de futevôlei, vôlei de praia, natação em águas abertas, patinação de velocidade, teqball, skate, motocross, corrida de aventura, enduro equestre, canoagem, beach tennis, entre outros.

No primeiro final de semana, o Litoral também recebeu o Festival da Família, que aconteceu em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O evento reuniu mais de 2 mil pessoas no Aeroparque, em Paranaguá. Entre as atividades oferecidas estavam oficinas de beisebol, voo de balão, parede de escalada, tirolesa, tiro com arco, futevôlei, tênis de mesa, teqball e perna de pau, e apresentações culturais, como o show da banda Blindagem.