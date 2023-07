Festival de Inverno volta a reunir milhares de pessoas em competições no Litoral

As praias do Paraná receberam neste final de semana mais uma fase de competições doFestival de Inverno, que é a segunda etapa do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) de 2023.Criados pelo Governo do Paraná e organizados pela Secretaria do Esporte, os JANs unem esporte a turismo, são realizados nas mais belas regiões do Paraná e, além de competições e lazer buscam movimentar a economia paranaense.

O Festival de Inverno é a maior etapa tanto em número de atletas quanto em modalidade e competições. No último sábado e domingo, além de brasileiros outros atletas da América do Sul foram atração em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Paranaguá.Foram 16 eventos simultâneos envolvendo futevôlei, vôlei de praia, natação em águas abertas, patinação de velocidade, teqball, skate, ultramaratona no Morro dos Perdidos, BMX freestyle, balonismo, beisebol kids, escalada, tiro com arco, voo livre, motocross e corrida de aventura.

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding foi a grande atração na Praia de Ipanema, em Pontal do Paraná. O evento aconteceu pela primeira vez em águas paranaenses e recebeu 127 atletas de nove estados do Brasil, além de um público estimado de mais de 1.500 pessoas assistindo a competição.

JáPontal do Sul, também em Pontal do Paraná, recebeu uma das grandes novidades dos Jogos de Aventura e Natureza com a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre. Ao todo foram 62 conjuntos (cavalo e cavaleiro) competindo em provas de regularidade (20km e 40km) e provas de velocidade (60km e 80km), inclusive na areia.

Em Guaratuba, a atração foi a 2ª etapa do Circuito Paranaense de Águas Abertas, que levou mais de 70 atletas para nadar nas águas do Litoral. Os nadadores competiram em três provas: 1500 metros, 750 metros e 400 metros.

Também em Guaratuba, o Campeonato Pan-americano de Patinação em Velocidade teve a participação de 70 atletas do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela e reuniu um público de aproximadamente 400 pessoas.

O Campeonato Paranaense de Handebol de Areia e o Campeonato de Beach Tennis foram os destaques das areias de Matinhos. No Handebol foram mais de 100 atletas competindo e no Beach Tennis, uma das febres do momento, foram mais de 200 duplas de todo o Estado.

O Circuito Paranaense de Vôlei de Praia movimentou Paranaguá. A competição levou ao Aeroparque 153 duplas, reunindo aproximadamente 300 atletas de diversas cidades do Paraná.Ainda no Aeroparque, mais de 200 atletas participaram da 2ª etapa do Campeonato Paranaense Basquete 3x3. Os atletas disputaram nas categorias Sub-15 masculino, Sub-18 masculino e feminino, Sub-23 masculino e Adulto feminino e masculino. Ao todo, 50 equipes participaram.

O Festival de Inverno do Litoral é realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, com apoio das prefeituras municipais e das federações esportivas.

PRÓXIMO FINAL DE SEMANA– Os campeonato paranaenses de Motocross, em Pontal do Sul, e o de Capoeira, em Pontal do Paraná, são as próximas atrações do Festival de Inverno. As competições serão sábado e domingo (22 e 23) e a expectativa é que mantenham o clima de agitação, energia e alegria já verificado nos dois primeiros fins de semana do festival. O evento está mantendo em alta a presença de turismo e o movimento da economia da região. Desde o dia 7 e até 23 de julho são mais de 40 modalidades esportivas disputadas por atletas não só do Paraná, mas de outros estados e também do Exterior.

PEDALA AQUECE PARANÁ– Outro evento emblemático do final de semana foi o primeiro passeio ciclístico de incentivo à doação de agasalhos e cobertores da campanha promovida pelo Governo do Estado. O grupo saiu às 8h de domingo do Terminal do Carmo em direção ao Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Na sequência, seguiram ao Parque das Águas, em Pinhais. Foram mais de 350 ciclistas participando do passeio e mais de 2 mil peças doadas. A ação acontece em parceria com a Superintendência Geral de Ação Solidária e ocorre até o dia 27 de agosto.

Confira outros municípios por onde passa o Pedala Aquece Paraná 2023:

Julho:

Castro – 08

Ipiranga – 15

Imbaú – 22

Campo Largo – 23

Ponta Grossa – 23

Agosto:

Telêmaco Borba – 11

Prudentópolis – 12

Marialva – 27