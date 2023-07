Litoral recebe Brasileiro de Bodyboarding e Paranaense de Vôlei de Praia no fim de semana

Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Morretes, Antonina e Pontal do Paraná, no Litoral, terão uma série de atrações e eventos neste sábado e domingo (15 e 16) dentro do Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS) 2023. Entre os eventos estão o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, que terá atletas de nível internacional, e o Enduro Equestre, que é novidade nos JANS e uma prova diferenciada na praia.

Haverá, também, as disputas dos campeonatos paranaenses de futevôlei, natação em águas abertas, patinação de velocidade, teqball, skate, além de ultramaratona no Morro dos Perdidos, BMX freestyle, balonismo, baseball kids, escalada, tiro com arco, voo livre, motocross e corrida de aventura.

“A intenção dessa etapa dos Jogos de Aventura e Natureza é movimentar o Litoral também no inverno. Neste fim de semana serão mais de 5 mil pessoas em práticas esportivas, com suas famílias, se hospedando em hotéis e fazendo do esporte não só um indutor de saúde e entretenimento, mas também do turismo”, afirma Helio Wirbiski, secretário estadual do Esporte.

Criados pelo Governo do Paraná, em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) são um projeto inovador que une a prática esportiva e o turismo, pois acontece de forma itinerante em cenários paranaenses que chamam atenção pela beleza da natureza. O objetivo é incentivar o esporte e fomentar a economia regional, além de levar lazer à população. Trata-se de uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência.

O Festival de Inverno é a segunda etapa do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza de 2023. O evento é organizado pela Secretaria do Esporte e realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, com apoio das prefeituras municipais e das federações esportivas.

O primeiro fim de semana do Festival de Inverno levou milhares de pessoas ao Litoral. Entre as diversas atrações, chamou a atenção os Jogos Indígenas, que reuniram mais de 2 mil pessoas no Aeroparque, em Paranaguá. Também tiveram oficinas de beisebol, voo de balão, parede de escalada, tirolesa, tiro com arco, futevôlei, tênis de mesa, teqball e perna de pau, apresentações culturais, como o show da banda Blindagem, e também campeonatos esportivos como os crossgames e o Campeonato Paranaense de Street Skate.

“Neste sábado e domingo não será diferente. Teremos atrações para todos os gostos e idades, que vão mobilizar as cidades do Litoral”, afirma o diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria do Esporte, Tiago Campos.

BODYBOARDING– O Campeonato Brasileiro de Bodyboarding acontece na Praia de Ipanema, em Pontal do Paraná, sábado e domingo. É a primeira vez que o Paraná sedia uma etapa do circuito, que recebe os melhores atletas brasileiros da modalidade. O campeonato conta com a participação de 127 atletas de nove estados.

A atleta Paola Simão, de Niterói, 4º lugar no ranking brasileiro de bodyboard, está ansiosa. “Tenho grandes expectativas para esse evento porque aqui é um mar completamente diferente do que eu estou acostumada, tem bastante vento, frio, correnteza forte. Será um desafio, vai ser bom”, diz.

Pontal do Paraná também recebe a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre, que é uma das novidades dessa etapa dos Jogos de Aventura e Natureza. O Enduro Equestre é modalidade de corridas de média e longa distância com percursos de 20km a 80km realizados com cavalos.A competição acontece com provas de regularidade (20km e 40 km) e provas de velocidade (60km e 80km) e com 62 conjuntos inscritos.

Confira a programação completa AQUI .

Agenda completa do final de semana:

Antonina

15 e 16 - Beach Soccer - Caveirão

Guaratuba

15 - Ultra maratona dos Perdidos - Morro dos Perdidos

15 a 16 - Campeonato Paranaense de Futevôlei - Complexo Esportivo

15 a 16 - Mano A Mano X1 - Complexo Esportivo

16 - Campeonato Paranaense de Águas Abertas - Praia Central

16 - Campeonato Paranaense de Patinação de Velocidade - Orla de Guaratuba

16 - Campeonato Paranaense de Teqball - Complexo Esportivo

Matinhos

14 a 16 - Campeonato Paranaense de Beach Tennis - Em frente ao Sesc

14 a 16 - Campeonato Paranaense de Hand Beach - Em frente ao Sesc

16 - Campeonato Paranaense de Futebol Americano - Campo de Futebol do Chico

Morretes

15 - Campeonato Paranaense de Corrida de Aventura - Praça dos Imigrantes

Paranaguá

13 a 16 - Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia - Aeroparque

15 a 16 - Basquete 3x3 - Aeroparque

Pontal do Paraná

14 a 15 - Campeonato Brasileiro de Bodyboarding - Ipanema

15 - Enduro Equestre - Pontal do Sul

15 e 16 - Campeonato Paranaense de Powerlifting - Calçadão de Ipanema