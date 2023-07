Em Apucarana, Jogos Universitários do Paraná definem campeões de 2023

Os Jogos Universitários do Paraná - JUPS 2023 - definiram os campeões das modalidades coletivas nesta quinta-feira (13) em Apucarana, no Norte do Estado. A solenidade de premiação dos vencedores encerrou a edição deste ano, que reuniu estudantes de 19 instituições de ensino superior do Paraná. Os campeões das modalidades individuais foram conhecidos no último fim de semana.

Promovidos pelo Governo do Estado, os JUPS são organizado pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Federação do Desporto Universitário e a Prefeitura de Apucarana. Eles fazem parte do rol de 11 jogos oficiais do Estado. As competições tiveram início dia 8 de julho e, durante seis dias, reuniram mais de 2 mil pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipes de arbitragem. Agora, as instituições de ensino superior campeãs participam da 70ª edição do Jogos Universitários Brasileiros de 2023 (JUBS), que serão realizados em Joinville (SC), no mês de outubro.

Os universitários competiram nas modalidades acadêmico (entregas de artigos), atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez, todas nas categorias masculino e feminino.

Confira a classificação final:

BASQUETE

Feminino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - UEM (Maringá)

Bronze - UEL (Londrina)

Masculino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - UEL (Londrina)

Bronze - UTFPR (Curitiba)

FUTSAL

Feminino:

Ouro - UNIPAR (Cianorte)

Prata - Uniguairacá (Guarapuava)

Bronze - UNIFATEB (Telêmaco Borba)

Masculino:

Ouro - UNIFATEB (Telêmaco Borba)

Prata - UEM (Maringá)

Bronze - Unicesumar (Maringá)

HANDEBOL

Feminino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - FAG (Cascavel)

Bronze - UFPR (Curitiba)

Masculino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - Unioeste (Cascavel)

Bronze - UEM (Maringá)

VÔLEI

Feminino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - UFPR (Curitiba)

Bronze - UEL (Londrina)

Masculino:

Ouro - Unicesumar (Maringá)

Prata - Uniguairacá (Guarapuava)

Bronze - Unioeste (Cascavel)

TROFÉU DISCIPLINA

1 - UEM (Maringá)

2 - Unicesumar (Maringá)

3 - Unioeste (Cascavel)

QUADRO DE PONTUAÇÃO GERAL

1 - Unicesumar (270)

2 - UEM (240)

3 - UFPR (164)

