Família é amarrada durante assalto em Jaboti

Uma família residente no município de Jaboti passou por momentos de pânico e terror durante um assalto registrado na noite da quarta-feira (13).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrado em uma residência situada no bairro Rural Água Branca. Segundo os relatos do solicitante, três indivíduos invadiram a casa das vítimas e amarraram os moradores. Na sequência, reviraram o imóvel e fugiram levando joias, dinheiro, um revólver e o automóvel da família.

Diante da situação, o caso foi repassado as equipes da PM da região e, com apoio de outros policiais, foi feito o cerco do local. Com a família em segurança, os policiais deram início as diligências e o veículo Fiat Argo foi encontrado abandonado. Já os suspeitos não foram encontrados até o fechamento desta edição.

Denúncias que possam levar ao paradeiro dos criminosos podem ser feitas de forma anônima através dos números 190 ou Whatsapp (43) 991500190.