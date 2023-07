Mulher fica desacordada após apanhar da namorada

Uma mulher foi presa na manhã da segunda-feira (10) suspeita de agredir sua namorada. Ela ainda teria ameaçado os policiais que atenderam a ocorrência. A situação foi registrada no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e agressão registrada na Rua Natal Fredegotto. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com uma mulher de 37 anos caída no chão, desacordada e com o rosto coberto de sangue. Ao lado da vítima estava uma mulher de 40 anos a qual é sua namorada. Em contato com testemunhas, estas relataram que o casal estava brigando e a vítima pedia por socorro antes de ficar ferida e desacordada. Ao ser indagada sobre a situação, a suspeita disse aos policiais que iria chamar um familiar que é influente e que a situação não daria em nada.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil enquanto a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.