Stein Cascavel é bicampeã da Copa Mundo de Futsal Feminino

A equipe de futsal do Stein Cascavel ganhou o bicampeonato da Copa Mundo de Futsal Feminino na noite de segunda-feira (10) ao bater o Female, de Chapecó (SC). A final foi disputada na Arena Albertina Salmon e acabou em 1 a 1. A definição veio apenas nos pênaltis, com vitória paranaense venceu por 7 a 6.

O torneio começou na última terça-feira (03), em Paranaguá, no Litoral, com 12 times de oito países diferentes na disputa: Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Rússia, Austrália e Colômbia. Esta é a segunda edição da competição, que contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte.

Na disputa por terceiro lugar, o Taboão da Serra venceu o Normanochka, da Rússia, por 11 a 1.

O Stein Cascavel, atual campeão estadual, nacional, continental e mundial, não foi o único representante do Paraná na competição. As equipes de Londrina e Rio Branco ficaram pelo caminho nas quartas de final.

"O torneio foi um sucesso total e o nome do Paraná cresce cada vez mais no esporte. Estamos próximos da Copa do Mundo de futebol feminino e o futsal não fica atrás. Temos os campeões da Libertadores no masculino e feminino e Cascavel mais uma vez conquistou o torneio mundial feminino para orgulho do Paraná", disse Helio Wirbiski, secretário estadual do Esporte.

FUTSAL NA PARANÁ TURISMO–A TV Paraná Turismo transmite partidas de diversos campeonatos de futsal do Estado.As transmissões acontecem todas as segundas-feiras, às 20h, com partidas das séries Ouro, Prata, Bronze e Copa Paraná de futsal masculino e as séries Ouro e Prata femininas.Ao todo, 65 times disputam as três séries dos campeonatos estaduais masculinos e 16 equipes disputam os campeonatos femininos.O acordo prevê, a princípio, transmissões dos jogos até o final do ano.