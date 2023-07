Homem briga, vai parar no hospital, briga de novo e leva facada nas costas

Um homem ficou ferido após levar uma facada nas costas durante uma briga de bar. A ocorrência foi registrada na tarde do domingo (09) no município de Rancho Alegre, e não foi a primeira vez que isso aconteceu no mesmo dia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem de 29 anos havia dado entrada no hospital com ferimentos nas costas causados por golpes de faca. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a vítima havia levado uma facada nas costas e que esta não era a primeira vez que ele procurava atendimento médico no mesmo dia, pois já havia sido atendido com um corte no supercílio na parte da manhã.

Em contato com o paciente, que apresentava sinais de embriagues, este relatou que estava envolvido em uma briga, mas não soube dizer quem foi o autor da facada.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência do caso.